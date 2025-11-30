السفارة المصرية بعمان تنهي استعداداتها لاستقبال الناخبين غدا وبعد غد

أنهت السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمان استعداداتها النهائية لاستقبال أبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم غدا /الاثنين/ وبعد غد /الثلاثاء/ في الدوائر الملغاه بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين في الخارج ، والخاصة بمحافظات الجيزة، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحر الأحمر.



وأكدت السفارة جاهزيتها الكاملة لتوفير التسهيلات اللازمة لضمان سير عملية التصويت بسلاسة..موضحة أن التصويت سيبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء في مقر السفارة المصرية في عمان ومقر القنصلية بالعقبة باستخدام أصل جواز السفر المصري الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي السارية أو غير السارية.



ودعت السفارة المواطنين إلى مراجعة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات للاطلاع على القوائم والدوائر والبيانات الخاصة بانتخابات مجلس النواب..مؤكدة توافر الرد على استفسارات الناخبين عبر رقم السفارة وخدمة الرسائل على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".



وأكدت السفارة أن هذه الاستعدادات تأتي التزاما منها بتوفير البيئة المناسبة التي تضمن للمصريين في الأردن ممارسة حقهم الدستوري في التصويت..معربة عن تقديرها للتعاون البناء من جانب المواطنين.

