بأسعار لم يسبق له مثيل.. ساعات ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق

بنت كاسيو سمعتها على ساعات متينة وموثوقة، إلا أن مجموعتها لعام ٢٠٢٥ تُشير إلى تحول واضح نحو حرفية أكثر رقيًا. تُولي العلامة التجارية اليابانية الآن تركيزًا أكبر على المواد الفاخرة والهندسة الدقيقة وهوية تصميمية أقوى في طرازاتها الفاخرة.

سيجد عشاق الساعات الذين يُقدّرون التكنولوجيا المتقدمة والجماليات التقليدية والتفاصيل اليدوية أن هذه الساعات لا تقتصر على قياس الوقت فحسب، بل تتميز بطابعها المعبرة وشخصيتها الفريدة.

ساعات كاسيو



1. ساعة كاسيو MRG-B2100B-1A



أضافت كاسيو سلسلة 2100 إلى عائلة MR-G الرائدة مع ساعة MRG-B2100B-1A و يتكون الإطار من 27 قطعة تيتانيوم منفصلة، ​​كل منها متصل بمواد ماصة للصدمات لضمان سلامة هيكل الساعة وأناقتها.

طبقة الإطار العلوي مصنوعة من سبيكة التيتانيوم Cobarion، وهي سبيكة تيتانيوم ذات صلابة أعلى بأربع مرات من التيتانيوم الخالص. يُشكل التيتانيوم DAT55G السوار، بينما يُعزز طلاء الكربون الشبيه بالماس وكريستال الياقوت مقاومة الخدش. يتضمن هذا الطراز اتصال بلوتوث، وشحنًا بالطاقة الشمسية، ومعايرة لاسلكية متعددة النطاقات 6. يوفر هذا الطراز أداءً متينًا في تصميم أنيق وعصري.

السعر: 5,300

2. كاسيو MRG-B2000KT-3A



أطلقت كاسيو ساعة MRG-B2000KT-3A كإصدار محدود من طراز MR-G، بـ 800 وحدة فقط حول العالم.

تتميز العلبة بنمط تيتانيوم متبلور مطلي بطلاء AIP بني نحاسي وتدعم الساعة ميزات بلوتوث، والشحن بالطاقة الشمسية، ومقاومة الماء حتى عمق 200 متر. يحمل غلافه الخلفي رقم إصدار محدود، ويُشحن في عبوة خاصة.

السعر: 6200 جنيه إسترليني

3. كاسيو OCW-S6000-1A



تُركز ساعة OCW-S6000-1A على الأناقة. تتميز بإطار متعدد الأضلاع ذي 24 وجهًا مصنوعًا من كريستال الياقوت ، والذي يتدرج لونه بين الأزرق والأسود حسب الإضاءة. تحافظ علبة التيتانيوم، بسمك 8.7 مم، على خفة وزنها وأناقتها، مع الحفاظ على متانتها بفضل طلاء كربيد التيتانيوم كما تأتي الساعة بميزات الشحن بالطاقة الشمسية وميزات مقاومة الماء حتى عمق 100 متر. ورغم تصميمه النحيف، يدعم الساعة التوقيت العالمي، وميزة البحث عن الهاتف، وعرض حالة الساعة عبر تطبيق Casio Watches.

السعر: 2000 دولار

3. ساعة كاسيو OCWS7000-1A



تعتمد ساعة OCWS7000-1A على نفس هيكل التيتانيوم، مع إضافة لمسات رياضية. تتميز بإطار من كريستال الياقوت الأزرق ذي حلقة زرقاء يتغير لونه حسب زاوية الرؤية.

يوفر هذا الطراز مزامنة التوقيت العالمي لأكثر من 300 مدينة، ووظائف ساعة الإيقاف، وتصحيح الوقت التلقائي عبر البلوتوث، وسوارًا كاملًا من التيتانيوم. يبلغ سمك هيكل الساعة 9.5 مم ويزن 83 جرامًا فقط. بفضل مزيجه من الأداء الرياضي والفخامة الراقية، تتبوأ ساعة OCWS7000 مكانة فريدة بين ساعات كاسيو الفاخرة.

السعر: 1500 دولار