رئيس مؤسسة سوناطراك الجزائرية يزور شركة بتروجت ومجمعها بالقطامية

استقبلت شركة بتروجت وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة سوناطراك الجزائرية برئاسة نورالدين داوودي الرئيس و المدير العام للمؤسسة ، حيث رحب المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت بالوفد الجزائري ، مؤكدًا اعتزاز بتروجت بالشراكة مع سوناطراك وحرصها على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مشروعات استراتيجية بالجزائر.

جاءت الزيارة على هامش حضور الوفد الجزائري رفيع المستوى لاجتماع مجلس الأعمال المشترك ، بالتزامن مع أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية.

وتفقد الوفد الجزائري مجمع بتروجت للتصنيع المركزي للمكون المحلي للمشروعات بالقطامية و المركز الرئيسي للشركة بالقاهرة الجديدة.

إنشاء مجمع تصنيع مشترك

وخلال الزيارة، أعرب نورالدين داوودي عن تقديره للمستوى المتميز الذي بلغته قدرات شركة بتروجت، ليس فقط في مجال التصنيع، بل أيضا في تنوع وتطور أنشطتها وأدائها القوي خلال السنوات الأخيرة، معتبرا ذلك قاعدة صلبة تؤسس للتعاون الجاري دراسته بشأن إنشاء مجمع تصنيع مشترك مع بتروجت في الجزائر، لتلبية احتياجاتها من معدات العمليات بحقول الغاز والبترول، إضافة إلى التصدير مستقبلا لمنطقة غرب أفريقيا.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البترول المصرية والمحروقات الجزائرية عام 2022، والتي تلاها توقيع مذكرة التفاهم بين سوناطراك وبتروجت، الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.

يشار إلى حصول شركة بتروجت مؤخراً على إسناد مبدئي لتنفيذ مشروع ضخم بالجزائر ، وذلك كمقاول عام لمشروع تطوير المرحلة الثانية لحقل حاسي بئر ركايز في الجزائر، بقيمة 1.087 مليار دولار، عقب اجتياز الشركة لمرحلة التأهيل بعد منافسة مع كبرى الشركات العالمية المتقدمة للمناقصة.