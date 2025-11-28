وزير البترول يشهد توقيع خطاب نوايا مع جامعة كيرتن الأسترالية لتطوير قدرات الكوادر التعدينية في مصر

في إطار الجهود المبذولة للاستثمار في العنصر البشري بقطاع التعدين، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية توقيع خطاب نوايا بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ممثلةً في الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، وجامعة كيرتن بغرب استراليا ثاني أكبر جامعات التعدين على مستوي العالم، ممثلةً في البروفيسور شياوتيان تشانج نائب رئيس الجامعة للشئون الدولية.

تفعيل إستراتيجية بناء قدرات كوادر الهيئة

وقد جاء هذا التوقيع في إطار تفعيل إستراتيجية بناء قدرات كوادر الهيئة، واستكشاف سُبل التعاون المشترك لنقل الخبرات الأكاديمية والعملية المتقدمة لجامعة كيرتن في مجال التعدين إلى الجانب المصري من خلال برامج تدريبية متخصصة وموجهة لتطوير القدرات العملية للكوادر المصرية.

وبموجب التوقيع، سيجري التعاون في تطوير برامج تدريب لتلبية احتياجات الهيئة وبناء قدرات كوادرها البشرية، ويشمل ذلك برنامجي "الجيولوجيا المتقدمة، وتقدير الموارد، والتكامل الجيوتقني"، و"هندسة المناجم، والاقتصاد، والتحسين القائم على البيانات". وقد اتفق الطرفان على أن تعتمد هذه البرامج منهجية التعليم المدمج، الذي يجمع بين التدريب النظري والتطبيق العملي، والاستفادة من دراسات الحالة وأدوات البرمجيات الصناعية، مع إمكانية تقديم مكونات البرامج أو برامج مستقبلية بالكامل عبر النظام الإلكتروني أو نظام يجمع بين التدريب الإلكتروني والحضور الفعلي لزيادة إمكانية الوصول إليها.

كما يتيح خطاب النوايا للهيئة أحقية إفادة الجامعات المصرية من جوانب هذا التعاون.



