الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

البترول تبحث مع منظمة Austmine الأسترالية فرص التعاون بالتعدين

وزير البترول
وزير البترول
أمل مجدى

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فانيسا هابرلاند، الرئيس التنفيذي لمنظمة Austmine، التي تُمثل تجمعًا هامًا يضم نحو 750 شركة أسترالية في جميع مجالات التعدين حيث جرى خلال اللقاء بحث سُبل ربط قطاع التعدين المصري بالخبرات الأسترالية الرائدة في مجال التنقيب عن المعادن والصناعات التعدينية.

دور منظمة Austmine في دعم حلول الابتكار

وخلال اللقاء، أشاد الوزير بدور منظمة Austmine في دعم حلول الابتكار والتكنولوجيا في قطاع التعدين، بالإضافة إلى تقديم الدعم في مجالات خفض الانبعاثات، وإدارة المياه، وكفاءة الطاقة أثناء تنفيذ العمليات التعدينية.

وأوضح الوزير أن منظمة Austmine تمتلك القدرات المتميزة لخدمة قطاع التعدين في مصر، من خلال البرامج التدريبية، ونقل الخبرات بين الجانبين .

ووجه الوزير الدعوة رسميًا إلى منظمة Austmine لزيارة مصر، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات الأسترالية الرائدة في مجال تكنولوجيا التعدين، والشركات المصرية العاملة في القطاع، وذلك لنقل المعرفة والتقنيات الحديثة .

من جانبها، أشادت فانيسا هابرلاند بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير الإطار التشريعي ، و تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية الي هيئة اقتصادية مستقلة لتعزيز كفاءتها، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية في مصر.

وأكدت ، أن المنظمة ستعمل على تقديم الدعم لقطاع التعدين في مصر، بما يشمل نقل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون في المشاريع التعدينية المستقبلية، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع قطاع التعدين نحو النمو .

منظمة Austmine دعم حلول الابتكار التكنولوجيا

