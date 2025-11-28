قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برأسه النائب محمد أبو العينين..جلسات مكثفة لمنتدى البرلمان للاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

كشف هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل انعقاد فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يُعقد في مجلس النواب المصري بالقاهرة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف دول البحر المتوسط.

وأضاف هاني النحاس خلال مداخلة عبر "زووم" مع حياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة صدى البلد، أن فعاليات المنتدى مستمرة حتى الآن، وتشمل اجتماعات لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، التي تناقش الوضع السياسي والأمني وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول المطلة على البحر المتوسط شمالًا وجنوبًا، كما تُعقد اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم لبحث ملفات التنمية والتكامل الاقتصادي.

وأكد النحاس أن المنتدى يعقد تزامنًا مع ذكرى اتفاقية برشلونة، وتحت الرئاسة المصرية ممثلة في النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، بحضور رؤساء وممثلي البرلمانات الأوروبية والمتوسطية، وتهدف الفعاليات إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط.

وتابع: المنتدى خلال جلساته على أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة، كما تضمنت الفعاليات كلمات مهمة، منها كلمة بلال قاصم، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، التي سلطت الضوء على الدور المصري في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومخرجات مؤتمر شرم الشيخ الأخير.

وأكمل: تطرقت جلسات المنتدى إلى أهمية رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، ودعم حل الدولتين، بما يعكس موقف الرئاسة المصرية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد المشاركون، على أهمية التكاتف المتوسطي لتحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي بين دول شمال وجنوب المتوسط.

هاني النحاس صدى البلد منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط مجلس النواب محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

كانت عاملة رجيم.. والدة هبة الزياد تكشف لأول مرة سبب الوفاة

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

جزء من الفيديو

تداول فيديو حول إهـانة طلاب لمعلمة بالإسكندرية.. والتعليم تبدأ التحقيق

بيراميدز

خبير لوائح يحسم الجدل حول سحب لقب دوري أبطال أفريقيا من بيراميدز

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

مفاجآت في طقس اليوم.. انخفاض حاد بالحرارة وظاهرة جوية خطيرة

محمد الشناوي

قرار توروب يفتح الباب أمام رحيل الشناوي عن الأهلي.. وعرض جديد لديانج

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

ترشيحاتنا

مازن الغرباوي

مازن الغرباوي: من الوارد تقديم حفلات غنائية بمهرجان شرم الشيخ الدورات القادمة

محمد فراج

محمد فراج يتغزل في زوجته بسنت شوقي بأحدث ظهور

تامر محسن

تامر محسن يقدم ماستر كلاس في مهرجان الفيوم.. اليوم

بالصور

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بزيادة في الأسعار.. سيارة بويك إنفيجن الصينية تنجو من رسوم ترامب الجمركية

بويك
بويك
بويك

وفاة هبة الزياد تعيد الجدل حول الدايت القاسي.. ما الذي يحذر منه الأطباء؟

وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟
وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟
وفاة هبة الزياد تُعيد الجدل حول الدايت القاسي… ما الذي يحذر منه الأطباء؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق.. لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS؟

هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS
هبة الزياد كانت تشعر بالإرهاق قبل أيام لماذا نتجاهل إشارة الجسم SOS

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد