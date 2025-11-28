برأسه النائب محمد أبو العينين..جلسات مكثفة لمنتدى البرلمان للاتحاد من أجل المتوسط لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي

كشف هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، تفاصيل انعقاد فعاليات منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الذي يُعقد في مجلس النواب المصري بالقاهرة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من مختلف دول البحر المتوسط.

وأضاف هاني النحاس خلال مداخلة عبر "زووم" مع حياة مقطوف في برنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة صدى البلد، أن فعاليات المنتدى مستمرة حتى الآن، وتشمل اجتماعات لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان، التي تناقش الوضع السياسي والأمني وسبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول المطلة على البحر المتوسط شمالًا وجنوبًا، كما تُعقد اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتعليم لبحث ملفات التنمية والتكامل الاقتصادي.

وأكد النحاس أن المنتدى يعقد تزامنًا مع ذكرى اتفاقية برشلونة، وتحت الرئاسة المصرية ممثلة في النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري، بحضور رؤساء وممثلي البرلمانات الأوروبية والمتوسطية، وتهدف الفعاليات إلى تعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي بين ضفتي المتوسط.

وتابع: المنتدى خلال جلساته على أهمية تفعيل الاتفاقيات السابقة، كما تضمنت الفعاليات كلمات مهمة، منها كلمة بلال قاصم، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، التي سلطت الضوء على الدور المصري في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط، ودعم الحكومة الفلسطينية، ومخرجات مؤتمر شرم الشيخ الأخير.

وأكمل: تطرقت جلسات المنتدى إلى أهمية رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، ودعم حل الدولتين، بما يعكس موقف الرئاسة المصرية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأكد المشاركون، على أهمية التكاتف المتوسطي لتحقيق الأمن والتكامل الاقتصادي بين دول شمال وجنوب المتوسط.