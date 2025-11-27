قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشوار يبدأ من 10 جنيهات.. انطلاق السيارات البديلة للتوك توك في الهرم
التحرير الفلسطينية : على جيش الاحتلال الانسحاب من كل أراضي غزة ووقف أي تصعيد
الآثار تكشف حقيقة إنشاء مبنى خرساني بالدير البحري
الجيش الملكي يرفع حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستقبل وفد سفراء أمريكا اللاتينية لبحث فرص الاستثمار
لا انتشار لأي فيروسات في مصر .. ونحمي مصالحنا المائية | رسائل قوية من رئيس الوزراء
الأونروا: جيش الاحتلال يواصل التدمير والهدم في مخيمات شمال الضفة الغربية
أكبر مأساة منذ 30 عامًا.. ارتفاع ضحايا أعنف حريق في هونغ كونغ إلى 65 شخصا | صور
قيادي بمستقبل وطن: رسائل الرئيس في الأكاديمية العسكرية تؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية
مهرجان الوادي الجديد يجسد عادات وتقاليد رياضات وفنون شعبية من الموروث الثقافي لحياة الواحة
رئيس الوزراء لصدى البلد: لم نرصد وجود أي فيروسات أو متحورات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برئاسة محمد أبو العينين.. مصر تستضيف أكبر منتدى اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
منار عبد العظيم

تستضيف القاهرة خلال يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، فعاليات المنتدى الاقتصادي لاتحاد البرلمانات من أجل المتوسط في واحد من أهم اللقاءات الإقليمية التي تجمع 42 دولة من منطقة البحر المتوسط. 

وتشرف مصر على رئاسة المؤتمر والجلسات التي تتنوع بين ملفات التعاون السياسي، الاقتصاد، الطاقة، البيئة، والثقافة، بهدف رسم ملامح مستقبل جديد للتعاون والشراكة بين دول المنطقة.

أجندة غنية ونقاشات مكثفة حول قضايا المنطقة

يشهد المنتدى، الذي يترأسه النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد البرلمانات من أجل المتوسط ووكيل مجلس النواب المصري، نقاشات موسعة حول أبرز القضايا التي واجهتها المنطقة خلال الأعوام الماضية، وفي مقدمتها:

الأزمة الفلسطينية وما تعرض له الشعب الفلسطيني من معاناة خلال العامين الأخيرين وصولًا إلى مؤتمر شرم الشيخ للسلام.

الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من تحديات سياسية واجتماعية في دول جنوب المتوسط.

الأزمات المناخية والطاقة وسبل التعامل مع التحولات البيئية.

التعاون الثقافي والاقتصادي وتعزيز الشراكات بين ضفتي المتوسط.

التفاوتات الاقتصادية التي تشهدها العديد من دول المنطقة.

وتسعى الجلسات إلى ابتكار رؤى جديدة وحلول فعّالة لمواجهة هذه التحديات وتعزيز الاستقرار والتنمية.

اجتماعات مكثفة للجان الاتحاد وبحث تعزيز التنمية المستدامة

يتضمن المنتدى على مدار يومين عددًا من الاجتماعات المهمة للجان اتحاد برلمانات المتوسط، أبرزها:

لجنة الشؤون السياسية والأمن وحقوق الإنسان

لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتعليم

لجنة حقوق المرأة في الدول الأورومتوسطية

لجنة الطاقة والبيئة والمياه

وتتناول الجلسات محاور أساسية مثل تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي والأمني، ودعم التعليم، وحلول إدارة المياه، إلى جانب مناقشة قضايا الطاقة والبيئة، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز التكامل الإقليمي بين دول المنطقة.

إطلاق أول مؤتمر دولي للشباب وإحياء ذكرى إعلان برشلونة

يشهد المنتدى أيضًا إطلاق أول مؤتمر دولي للشباب بمشاركة وفود شبابية من جميع الدول الأعضاء، بما يعزز دور الجيل الجديد في صياغة مستقبل التعاون الأورومتوسطي.

كما يشهد الحدث إحياء الذكرى الثلاثين لإعلان برشلونة، المبادرة التاريخية التي أرست أسس الشراكة الأورومتوسطية، حيث يتم البناء على ما تحقق خلال ثلاثة عقود لتطوير أطر التعاون بما يتناسب مع التحديات الراهنة التي يشهدها العالم والمنطقة.

المنتدى الاقتصادي لاتحاد البرلمانات النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد البرلمانات من أجل المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

فورد رينجر موديل 2026

شاهد| فورد رينجر 2026 منافسة هايلكس

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

مواصفات جاك جي إس 8 برو 2026 الجديدة

ساوايست اس 06 ام جيتور داشينج 2026

أيهما تفضل.. ساوايست اس 06 ام جيتور داشينج 2026

بالصور

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد