النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه بحكم مسؤوليتي كنائب في البرلمان المصري، وكـرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فإن هدفنا الدائم هو الحوار، وتشكيل رؤية مشتركة، وتقييم الحاضر، والتفكير في أفضل السبل لصناعة مستقبل أكثر استقراراً.

وأضاف أبو العينين، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لصناع السياسات العرب والأمريكيين، أنه قد بات واضحا للجميع حجم التحولات والتحديات التي شهدتها منطقتنا خلال العامين الماضيين، من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلى الأوضاع في سوريا واليمن، وصولاً إلى التطورات المؤسفة في السودان وليبيا.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط اليوم يمر بظرف بالغ الدقة، نتيجة التدخلات الخارجية ومحاولات إضعاف الدول العربية، والعبث بوحدة مجتمعاتها، وإشعال النزاعات بهدف إنهاكها وتفكيك مؤسساتها.

وشدد على أن ما شهدناه في غزة خلال العامين الماضيين يمثّل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر.