حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء كانت ومازالت ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي الديني
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
بعد استخدامه بجريمة المنشار الكهربائي.. تعرف على مخاطر الذكاء الاصطناعي للمراهقين
أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م.. وطريقة الاستعلام عن النتيجة
محضر ضد شقيقها.. شيرين عبد الوهاب تستغيث مجددا من أقرب الناس لها| التفاصيل الكاملة
قولت لك .. زوجة إمام عاشور توجّه رسالة له بعد تألقه أمام شبيه القبائل الجزائري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب
إسراء صبري

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه بحكم مسؤوليتي كنائب في البرلمان المصري، وكـرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فإن هدفنا الدائم هو الحوار، وتشكيل رؤية مشتركة، وتقييم الحاضر، والتفكير في أفضل السبل لصناعة مستقبل أكثر استقراراً.

وأضاف أبو العينين، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لصناع السياسات العرب والأمريكيين، أنه قد بات واضحا للجميع حجم التحولات والتحديات التي شهدتها منطقتنا خلال العامين الماضيين، من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إلى التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، إلى الأوضاع في سوريا واليمن، وصولاً إلى التطورات المؤسفة في السودان وليبيا.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط اليوم يمر بظرف بالغ الدقة، نتيجة التدخلات الخارجية ومحاولات إضعاف الدول العربية، والعبث بوحدة مجتمعاتها، وإشعال النزاعات بهدف إنهاكها وتفكيك مؤسساتها.

وشدد على أن ما شهدناه في غزة خلال العامين الماضيين يمثّل واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر.

النائب محمد أبو العينين مجلس النواب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

