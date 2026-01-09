قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من 2025/2026

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 4 ملايين و17 ألفًا و922 طالبًا ضمن أعمال الفحص الطبي الدوري الشامل لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الدراسي 2025/2026.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة الدولة للاهتمام بصحة النشء والشباب، ودعم منظومة الصحة المدرسية، بهدف الاكتشاف المبكر للمشكلات الصحية وتحسين المؤشرات الصحية للطلاب، ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة

من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الفحص يُنفذ وفق بروتوكولات معتمدة تضمن الجودة والدقة، مع التركيز على الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ومشكلات سوء التغذية، وتوفير المتابعة والإحالة اللازمة.

أضافت الدكتورة رشا أبو زيد، مدير عام الإدارة العامة للصحة المدرسية والشباب، أن الإجمالي المستهدف يبلغ 4 ملايين و938 ألفًا و189 طالبًا في القطاع الريفي، بنسبة إنجاز 81.3%، من خلال 4515 فريق عمل للصحة المدرسية بجميع المحافظات، خلال 80 يوم عمل.

الصحة الفحص الطبي الشامل العام الدراسي 20252026 العام الدراسي 2030

