قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أبو العينين يهنئ البابا تواضروس والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد
عقوبة تطاير حمولة السيارة أو تساقطها على الطريق بتعديلات المرور الجديدة
محادثات بين واشنطن وكاراكاس لاستئناف تصدير النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة
موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية
محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في بطولة أمم إفريقيا.. ما هو؟
لو هتسافر .. كيفية استخراج شهادة تحركات
عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟
أوسيمين يهدد بإنهاء مشواره مع منتخب نيجيريا
مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص
السكر بـ 24 جنيه.. الغرف التجارية: انخفاض ملحوظ في أسعار السلع بالأسواق
المجلس العالمي للتسامح والسلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد
إيقاف مؤقت لخدمات البنك الأهلي غدا في ذلك التوقيت .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لن تذهب للحج بدون تلك الشهادة .. وزارة الصحة تصدرها

الحج
الحج
محمد غالي

يبحث الراغبون في أداء مناسك الحج، عن الشروط الصحية الخاصة بإصدار تأشيرة الحج السياحي، وأكدت وزارة السياحة والآثار أهمية الالتزام الكامل بحصول حجاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية باعتبارها شرطا أساسيا لا غنى عنه لاستكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي لموسم هذا العام والسماح بأداء فريضة الحج.

شهادة الاستطاعة الصحية

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات المكثفة والمتابعة المستمرة لكافة الإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي والمعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار وبما يتوافق مع الضوابط والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت سامية سامي مساعد وزير السياحة لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أنه لن يتم استكمال أي إجراءات خاصة بإصدار تأشيرة الحج السياحي إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية لكل حاج على أن تكون صادرة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان في مصر.

الحج

أداء فريضة الحج

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة حجاج السياحة منذ بدء الرحلة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ووزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع الجهات المناظرة بالمملكة العربية السعودية والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعمول بها بما يضمن إجراء الكشف الطبي الدقيق وإقرار الحاج بقدرته الصحية على أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

وأضافت سامية سامي أنه جرى التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتوجيه الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي بضرورة التأكد من حصول جميع الحجاج على شهادة الاستطاعة الصحية قبل استكمال أي إجراءات للسفر. 

اعتماد الشهادة عبر منصة نسك مسار السعودية

وأكدت أنه سيتم اعتماد الشهادة عبر منصة نسك مسار السعودية كشرط أساسي لصدور تأشيرة الحج مع التشديد على ضرورة حمل الحاج للشهادة عند مغادرته البلاد حيث سيتم الاطلاع عليها ومطابقتها في منافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية سواء الجوية أو البرية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج السياحي الاطلاع على قائمة المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان بالمحافظات المختلفة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية من خلال بوابة الإدارة المركزية لشركات السياحة عبر خدمات المواطنين الخاصة بجهات الفحص الطبي للحج.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة المصرية خلال الأيام الماضية عن انعقاد أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي السياحة المصرية والحج السعودية بمدينة جدة، والتي أسفرت عن وضع الخطوط العريضة لإطلاق حملة توعوية مشتركة تستهدف المعتمرين وحجاج السياحة المصريين.

الحج

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بالإجراءات التنظيمية قبل السفر، وتبسيط الإرشادات وتحويلها إلى رسائل واضحة عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام، مع التعريف بأفضل الممارسات داخل الحرمين الشريفين وآليات التفويج، بما يضمن الانسيابية وتجنب التكدسات.

وتأتي هذه التحركات في إطار تطوير البروتوكولات المنظمة لموسم الحج، استنادا إلى الدروس المستفادة من الموسم الماضي، بهدف توفير حماية صحية متكاملة وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والسلامة للحجاج.

موسم الحج السياحي وزارة السياحة والآثار حجاج السياحة شهادة الاستطاعة الصحية وزير السياحة الاستطاعة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

مجتش مصر كلها قبل كدا | الحكومة تعلن خبرا سارا للجميع

لقاء الخميسي وأوسا

بعد صدمة لقاء الخميسي .. شقيقة محمد صلاح تثير الجدل برسالة غير متوقعة

رئيس مجلس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة

القوات المسلحة

100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل

لقطة من الفيديو

القصة الكاملة لـ فيديو بيتفرجوا على الماتش وسابوا أخويا يموت بمستشفى بأكتوبر

لحظة القبض على إسلام كابونجا

ننشر صور لحظة القبض على مطرب المهرجانات إسلام كابونجا

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

أصداء أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف على صفيح ساخن.. والنجوم يدعمونها "القصة الكاملة"

حادث شق التعبان

بعد مصرع شخص وإصابة 4 وتدمير 7 سيارات.. معاينة حادث شق التعبان تكشف تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية

مدفوعة باستمرار التوترات.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

جانب من الزيارة

رئيس حدائق العاصمة يزور الكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد .. صور

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء تحسم الجدل: لا وجود لمنتج حليب الأطفال المسحوب في الأسواق المصرية

بالصور

اختبار منزلي بسيط يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا .. في اليد

أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف
أختيار دم بسيط يكشف عن الإصابة بمرض الخرف

فوائد صحية تجعلك تذهب إلى الساونا .. تحميك من الإصابة بأمراض مزمنة

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا

هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية
التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د
علامات في القدم تشير إلى نقص فيتامين د

فيديو

نيللي كريم

الباشا باشا .. حسن شاكوش يغني لـ نيللي كريم | فيديو

معركة قانونية

استيلاء واعتداءات بالقوة… مهندس يكشف كيف تحول خلاف أسري لمعركة قانونية طويلة

سر نجاح العملية الأمريكية

الأقمار الصناعية كلمة السر.. ضابط فنزويلي يكشف عن سبب نجاح العملية الأمريكية

سر فقدان محمد سامي الوزن

كأني دبدوب جنبها.. محمد سامي يكشف سبب فقدانه الوزن بعد ظهوره مع مي عمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد