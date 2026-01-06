لن تذهب للحج بدون تلك الشهادة .. وزارة الصحة تصدرها

يبحث الراغبون في أداء مناسك الحج، عن الشروط الصحية الخاصة بإصدار تأشيرة الحج السياحي، وأكدت وزارة السياحة والآثار أهمية الالتزام الكامل بحصول حجاج السياحة على شهادة الاستطاعة الصحية باعتبارها شرطا أساسيا لا غنى عنه لاستكمال إجراءات إصدار تأشيرة الحج السياحي لموسم هذا العام والسماح بأداء فريضة الحج.

شهادة الاستطاعة الصحية

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات المكثفة والمتابعة المستمرة لكافة الإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي والمعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار وبما يتوافق مع الضوابط والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

وأشارت سامية سامي مساعد وزير السياحة لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إلى أنه لن يتم استكمال أي إجراءات خاصة بإصدار تأشيرة الحج السياحي إلا بعد تقديم شهادة الاستطاعة الصحية لكل حاج على أن تكون صادرة من المستشفيات المعتمدة لدى وزارة الصحة والسكان في مصر.

الحج

أداء فريضة الحج

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة حجاج السياحة منذ بدء الرحلة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج ووزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع الجهات المناظرة بالمملكة العربية السعودية والالتزام بكافة الاشتراطات الصحية المعمول بها بما يضمن إجراء الكشف الطبي الدقيق وإقرار الحاج بقدرته الصحية على أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

وأضافت سامية سامي أنه جرى التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتوجيه الشركات المنظمة لبرامج الحج السياحي بضرورة التأكد من حصول جميع الحجاج على شهادة الاستطاعة الصحية قبل استكمال أي إجراءات للسفر.

اعتماد الشهادة عبر منصة نسك مسار السعودية

وأكدت أنه سيتم اعتماد الشهادة عبر منصة نسك مسار السعودية كشرط أساسي لصدور تأشيرة الحج مع التشديد على ضرورة حمل الحاج للشهادة عند مغادرته البلاد حيث سيتم الاطلاع عليها ومطابقتها في منافذ الدخول إلى المملكة العربية السعودية سواء الجوية أو البرية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج السياحي الاطلاع على قائمة المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان بالمحافظات المختلفة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية من خلال بوابة الإدارة المركزية لشركات السياحة عبر خدمات المواطنين الخاصة بجهات الفحص الطبي للحج.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة المصرية خلال الأيام الماضية عن انعقاد أولى اجتماعات اللجنة التنسيقية المشتركة بين وزارتي السياحة المصرية والحج السعودية بمدينة جدة، والتي أسفرت عن وضع الخطوط العريضة لإطلاق حملة توعوية مشتركة تستهدف المعتمرين وحجاج السياحة المصريين.

الحج

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بالإجراءات التنظيمية قبل السفر، وتبسيط الإرشادات وتحويلها إلى رسائل واضحة عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام، مع التعريف بأفضل الممارسات داخل الحرمين الشريفين وآليات التفويج، بما يضمن الانسيابية وتجنب التكدسات.

وتأتي هذه التحركات في إطار تطوير البروتوكولات المنظمة لموسم الحج، استنادا إلى الدروس المستفادة من الموسم الماضي، بهدف توفير حماية صحية متكاملة وتحقيق أعلى مستويات التنظيم والسلامة للحجاج.