قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإدارية العليا تستقبل 5 طعون على نتيجة جولة الإعادة في الـ19 دائرة الملغاة
بزيادة 20 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين
1500 جنيه.. كل ما تريد معرفته عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بأجر كامل .. الأربعاء إجازة رسمية لموظفي القطاع الخاص باستثناء هؤلاء
الرئيس الكولومبي محذرا: توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب
بالإنفوجراف.. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الأفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025
وزير المالية: الحكومة بصدد تقديم مقترح ثان بشأن التسهيلات الضريبية يعالج الكثير من المشكلات
مجلس الدولة يهنئ قداسة البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد | صور
رئيسة فنزويلا المؤقتة تدعو أمريكا للتعاون مع بلادها في إطار التنمية المشتركة
الأراضي بسعر تنافسي ورخصة في 24 ساعة.. تفاصيل حوافز صناعة الصاج
بلاغ على الخط الساخن يكشف مأساة.. التضامن تغلق 5 دور مسنين غير مرخصة بالإسكندرية
تعليمات عاجلة بشأن امتحان البرمجة لأولى ثانوي وخطة التعامل مع "مشكلاته التقنية"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يجدد مساعيه لضم جرينلاند.. فما هي الحجة هذه المرة؟

ترامب
ترامب
محمد على

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا على مزاعمه بضرورة ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، رغم دعوات رئيسة وزراء الدنمارك إلى الكف عن "تهديد" الإقليم.

أعاد التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا إحياء المخاوف بشأن جرينلاند، التي صرّح ترامب مرارًا برغبته في ضمها، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في القطب الشمالي.

وخلال وجوده على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" في طريقه إلى واشنطن، كرر ترامب هذا الهدف.

وقال ردًا على سؤال أحد الصحفيين: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي، ولن تتمكن الدنمارك من القيام بذلك. سنفكر في جرينلاند بعد شهرين تقريبًا... دعونا نتحدث عن جرينلاند بعد 20 يومًا".

وخلال ذلك، دعت رئيسة الوزراء الدنماركية واشنطن إلى الكف عن "تهديد حليفها التاريخي".

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن في بيان: "يجب أن أقول هذا بوضوح تام للولايات المتحدة: من السخف المطلق القول إن على الولايات المتحدة السيطرة على جرينلاند".

وأشارت أيضاً إلى أن الدنمارك، "وبالتالي جرينلاند"، عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتتمتع بحماية الضمانات الأمنية للاتفاقية.

"قلة احترام"

أثار ترامب غضب القادة الأوروبيين بمهاجمته كاراكاس واعتقاله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المحتجز حاليًا في نيويورك.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا إلى أجل غير مسمى وتستغل احتياطياتها النفطية الهائلة.

وفي مقابلة هاتفية مع مجلة "ذا أتلانتيك"، سُئل ترامب عن تداعيات العملية العسكرية الفنزويلية على جرينلاند الغنية بالمعادن، فأجاب بأن القرار متروك للآخرين.

ونُقل عنه قوله: "سيتعين عليهم النظر في الأمر بأنفسهم. أنا حقًا لا أعرف".

وأضاف: "لكننا نحتاج جرينلاند، بكل تأكيد. نحتاجها للدفاع".

وبعد ساعات، أثارت كاتي ميلر، المساعدة السابقة وزوجة مستشار ترامب الأكثر نفوذًا، غضبًا واسعًا بنشرها صورة لجرينلاند بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا".

“غير محترم ”

ووصف رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، منشور ميلر بأنه "غير محترم".

كتب على موقع إكس: "إن العلاقات بين الدول والشعوب مبنية على الاحترام المتبادل والقانون الدولي، لا على لفتات رمزية تتجاهل مكانتنا وحقوقنا".

لكنه قال أيضاً: "لا داعي للذعر أو القلق. بلدنا ليس للبيع، ومستقبلنا لا يُحدد بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي".

الدنمارك تذكر بأهمية الحلفاء؟

يُنظر إلى ستيفن ميلر على نطاق واسع باعتباره مهندسًا للعديد من سياسات ترامب، حيث يُرشد الرئيس في سياساته المتشددة بشأن الهجرة وأجندته الداخلية.

وقدّم سفير الدنمارك لدى الولايات المتحدة، جيسبر مولر سورنسن، "تذكيرًا وديًا" ردًا على منشور كاتي ميلر، بأن بلاده "عززت بشكل كبير جهودها الأمنية في القطب الشمالي" وعملت جنبًا إلى جنب مع واشنطن في هذا الشأن.

وكتب سورنسن: "نحن حلفاء مقربون، ويجب أن نواصل العمل معًا على هذا الأساس".

شغلت كاتي ميلر منصب نائب السكرتير الصحفي في وزارة الأمن الداخلي في عهد ترامب خلال ولايته الأولى.

وعملت لاحقًا مديرةً للاتصالات لنائب الرئيس وقتها، مايك بنس، كما شغلت منصب السكرتير الصحفي له.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوات رئيسة وزراء الدنمارك التدخل العسكري إير فورس ون كاتي ميلر غير محترم رئيس وزراء جرينلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

لقاء الخميسي وزوجها

بعد صدمة إيمان الزيدي.. علاقة لقاء الخميسي بزوجها محمد عبد المنصف

الدواجن

تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

الزمالك

4 مليون دولار.. رحيل لاعبين من الزمالك لحل الأزمة المالية

ترشيحاتنا

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

فتح باب التقديم لمسابقة الأم المثالية 2026 بأسيوط.. تعرف على الشروط

سل

جامعة المنصورة: مركز الحفريات الفقارية يحقق طفرة علمية غير مسبوقة

محافظ أسيوط يدعم مواطنًا ويؤمّن له العلاج والعمل

محافظ أسيوط: الدولة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها

بالصور

من هى طليقة عبد المنصف؟.. 10 صور لـ إيمان الزيدى

من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى
من هى طليقة عبد المنصف ؟..10 صور لـ إيمان الزيدى

تحرك عاجل من محافظ الشرقية لمعاينة هبوط محدود في "البلاطة العلوية" بكوبري الصاغة بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تكشف عن سيارة كهربائية بنصف سعر كورولا

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني
وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

بينها الصين وروسيا .. 5 دول تدين التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

النحل وجثث الموتي

هل يتغذى النحل على بقايا بشرية.. ماذا حدث في قرية الكمايشة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد