ترامب يجدد مساعيه لضم جرينلاند.. فما هي الحجة هذه المرة؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا على مزاعمه بضرورة ضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، رغم دعوات رئيسة وزراء الدنمارك إلى الكف عن "تهديد" الإقليم.

أعاد التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا إحياء المخاوف بشأن جرينلاند، التي صرّح ترامب مرارًا برغبته في ضمها، نظرًا لموقعها الاستراتيجي في القطب الشمالي.

وخلال وجوده على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" في طريقه إلى واشنطن، كرر ترامب هذا الهدف.

وقال ردًا على سؤال أحد الصحفيين: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من منظور الأمن القومي، ولن تتمكن الدنمارك من القيام بذلك. سنفكر في جرينلاند بعد شهرين تقريبًا... دعونا نتحدث عن جرينلاند بعد 20 يومًا".

وخلال ذلك، دعت رئيسة الوزراء الدنماركية واشنطن إلى الكف عن "تهديد حليفها التاريخي".

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن في بيان: "يجب أن أقول هذا بوضوح تام للولايات المتحدة: من السخف المطلق القول إن على الولايات المتحدة السيطرة على جرينلاند".

وأشارت أيضاً إلى أن الدنمارك، "وبالتالي جرينلاند"، عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتتمتع بحماية الضمانات الأمنية للاتفاقية.

"قلة احترام"

أثار ترامب غضب القادة الأوروبيين بمهاجمته كاراكاس واعتقاله الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المحتجز حاليًا في نيويورك.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستدير فنزويلا إلى أجل غير مسمى وتستغل احتياطياتها النفطية الهائلة.

وفي مقابلة هاتفية مع مجلة "ذا أتلانتيك"، سُئل ترامب عن تداعيات العملية العسكرية الفنزويلية على جرينلاند الغنية بالمعادن، فأجاب بأن القرار متروك للآخرين.

ونُقل عنه قوله: "سيتعين عليهم النظر في الأمر بأنفسهم. أنا حقًا لا أعرف".

وأضاف: "لكننا نحتاج جرينلاند، بكل تأكيد. نحتاجها للدفاع".

وبعد ساعات، أثارت كاتي ميلر، المساعدة السابقة وزوجة مستشار ترامب الأكثر نفوذًا، غضبًا واسعًا بنشرها صورة لجرينلاند بألوان العلم الأمريكي، مع تعليق "قريبًا".

“غير محترم ”

ووصف رئيس وزراء جرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، منشور ميلر بأنه "غير محترم".

كتب على موقع إكس: "إن العلاقات بين الدول والشعوب مبنية على الاحترام المتبادل والقانون الدولي، لا على لفتات رمزية تتجاهل مكانتنا وحقوقنا".

لكنه قال أيضاً: "لا داعي للذعر أو القلق. بلدنا ليس للبيع، ومستقبلنا لا يُحدد بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي".

الدنمارك تذكر بأهمية الحلفاء؟

يُنظر إلى ستيفن ميلر على نطاق واسع باعتباره مهندسًا للعديد من سياسات ترامب، حيث يُرشد الرئيس في سياساته المتشددة بشأن الهجرة وأجندته الداخلية.

وقدّم سفير الدنمارك لدى الولايات المتحدة، جيسبر مولر سورنسن، "تذكيرًا وديًا" ردًا على منشور كاتي ميلر، بأن بلاده "عززت بشكل كبير جهودها الأمنية في القطب الشمالي" وعملت جنبًا إلى جنب مع واشنطن في هذا الشأن.

وكتب سورنسن: "نحن حلفاء مقربون، ويجب أن نواصل العمل معًا على هذا الأساس".

شغلت كاتي ميلر منصب نائب السكرتير الصحفي في وزارة الأمن الداخلي في عهد ترامب خلال ولايته الأولى.

وعملت لاحقًا مديرةً للاتصالات لنائب الرئيس وقتها، مايك بنس، كما شغلت منصب السكرتير الصحفي له.