الذهب يتألق مجددا ويقفز بأكثر من 2% مع تصاعد الأزمة في فنزويلا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال التعاملات الآسيوية، اليوم /الاثنين/، مع تصاعد الأزمة السياسية في فنزويلا، بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع، ما دفع المستثمرين للبحث عن أصول الملاذ الآمن وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.33% ليصل إلى 4430.57 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.



كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 2% لتصل إلى 4416.30 دولارا للأوقية.



وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً عند 4549.71 دولارا للأوقية في 26 ديسمبر 2025.

ويأتي هذا الصعود بعد أن حقق الذهب مكاسب قوية خلال عام 2025، إذ أنهى العام مرتفعاً بنسبة 64%، وهو أكبر صعود سنوي له منذ عام 1979، مدعومًا بتخفيضات معدلات الفائدة، وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، والتدفقات القوية إلى الصناديق المتداولة في البورصة.



ويتوقع المستثمرون حاليا أن يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى خفض معدلات الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري.



وكانت الولايات المتحدة قد ألقت القبض على مادورو يوم السبت الماضي، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستتولى السيطرة على البلاد.



في المقابل، أعلنت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز توليها منصب الرئيس المؤقت بدعم من المحكمة العليا في فنزويلا، مؤكدة أن مادورو لا يزال رئيساً للبلاد.



وعادة ما تحقق الأصول غير المولدة لعائد، مثل الذهب، أداءً جيداً في بيئة معدلات فائدة منخفضة، وكذلك في فترات الضبابية الجيوسياسية أو الاقتصادية.



وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 4.5% لتصل إلى 75.86 دولار للأوقية، بعدما سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار للأوقية في 29 ديسمبر 2025.



وأنهت الفضة عام 2025 على مكاسب بلغت 147%، في أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، مدفوعة بتصنيفها كـ"معدن حيوي" وبقيود المعروض في ظل ارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري.



كما ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 2175.15 دولار للأوقية، بعدما لامس مستوى قياسيا بلغ 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي، كما كان قد قفز بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع.