جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات وآليات ثقيلة إلى مخيم جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي يدفع بتعزيزات عسكرية وجرافات وآليات ثقيلة إلى مخيم جنين في الضفة الغربية.



الاحتلال يمنع دخول المساعدات

وفي سياق أخر، قالت شبكة المنظمات الأهلية إن هناك الكثير من المواد الإغاثية التي يمنع الاحتلال دخولها بشكل يهدد سلامة وحياة الفلسطينيين.





وذكرت أن الاحتلال يعطل دخول 6000 شاحنة تحمل كثيرا من الاحتياجات الأساسية إلى غزة.





وذكر صحفيون في غزة اليوم الاثنين بوقوع شهداء وجرحى في انهيار منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة كان قد تعرض لقصف إسرائيلي في وقت سابق.