إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية إنها دولة مدمرة

هاجر رزق

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا ليس أولوية في أعقاب الهجمات العسكرية الأميركية على البلاد.

انتخابات فنزويلا 

وقال ترامب إنه لم يتحدث مع نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريجيز، التي تتولى حاليا منصب الرئيس بالوكالة بأوامر من المحكمة العليا لحين إجراء الانتخابات الجديدة.


 

و أضاف ترامب: "سنقودها ونصلحها. وسنجري الانتخابات في الوقت المناسب، ولكن الأمر الأساسي هو الإصلاح. إنها دولة مدمرة".


 

وأضاف: "علينا القيام بشيء واحد في فنزويلا، وهو إعادتها. إنها دولة ميتة الآن".


 

وقال الرئيس الأميركي إن شركات النفط ستضخ "استثمارات ضخمة من أجل إعادة بناء البنية التحتية" في فنزويلا.


 

وأوضح أن "الشركات مستعدة للعمل، ستدخل البلاد و ستعيد بناء البنية التحتية".

