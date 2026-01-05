الصين تدين انتهاكات أمريكا للقانون الدولي وتدعو للإفراج الفوري عن مادورو

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن تحركات أمريكا في فنزويلا تنتهك القانون الدولي ونطـالب بالإفراج الفوري عن نيكولاس مادورو.

وذكرت أن المصالح الصينية في فنزويلا ستبقى محمية بالقانون و لم نتلق أي تقرير عن تأثر الوفد الصيني الذي كان يزور فنزويلا بالضربة الأمريكية في كاراكاس.

وأردفت : نعتقد أن قيادة فنزويلا الجديدة ستتعامل مع شؤونها الداخلية بالشكل السليم استنادا للدستور والقانون.

وأكدت الخارجية الصينية، تعليقا على العملية الأمريكية في فنزويلا: استخدام أمريكا للقوة يهدد السلام في أمريكا اللاتينية

و نرفض أعمال التنمر التي تنتهك سيادة الدول.

وأكدت الخارجية الصينية، بشأن صادرات النفط الفنزويلية أن القانون سيحمي المصالح الصينية في فنزويلا .