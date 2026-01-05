زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب ولاية أسام شمال شرق الهند

شهدت ولاية أسام الواقعة في شمال شرق الهند زلزالًا بلغت قوته 5.4 درجات على مقياس ريختر، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، بحسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال تم تحديده على مسافة تقارب 3 كيلومترات من قرية دينج، القريبة من الحدود الهندية مع مملكة بوتان، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة 04:17 فجرًا بالتوقيت المحلي.

وفيما يتعلق بالتأثيرات، أوضحت الهيئة أن الزلزال كان محسوسًا وبدرجة واضحة في المناطق المحيطة، إلا أنها توقعت أن تكون الأضرار والخسائر البشرية محدودة.

وتُعرف هذه المنطقة بأنها من أكثر المناطق عرضة للنشاط الزلزالي داخل الهند، إذ تشهد هزات أرضية متكررة على مدار العام، كما سبق أن سجلت عددًا من الزلازل القوية التي تُعد من الأشد في تاريخ البلاد.