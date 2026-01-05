الاحتلال يعطل دخول 6000 شاحنة مساعدات.. وقصف مدفعي بغزة

قالت شبكة المنظمات الأهلية إن هناك الكثير من المواد الإغاثية التي يمنع الاحتلال دخولها بشكل يهدد سلامة وحياة الفلسطينيين.

وذكرت أن الاحتلال يعطل دخول 6000 شاحنة تحمل كثيرا من الاحتياجات الأساسية إلى غزة.

وذكر صحفيون في غزة اليوم الاثنين بوقوع شهداء وجرحى في انهيار منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة كان قد تعرض لقصف إسرائيلي في وقت سابق.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قصف مدفعي ونسف عدد من المباني داخل مناطق انتشارها جنوبي مدينة خان يونس، في جنوب القطاع، في حين استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشرقية من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

كما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مبان سكنية داخل أماكن انتشاره في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وتزامنت عمليات النسف مع وجود حفل ترفيه ودعم نفسي للأطفال في أحد مراكز الإيواء القريبة من الخط الأصفر، وأحدثت الانفجارات حالة من الهلع والذعر بين الأطفال والنساء.

كما ألقت مسيّرات إسرائيلية حاويات متفجرة على عدد من المنازل خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي المدينة.

وتشهد أحياء الزيتون والشجاعية، شرقي مدينة غزة، قصفا مدفعيا وإطلاق نار من مواقع يتمركز فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي.