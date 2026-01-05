قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زيادة المحفظة الاستثمارية.. وزير الخارجية يستقبل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد

خلال اللقاء
خلال اللقاء
فرناس حفظي

استقبل الدكتور  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، جورج ايلومبي رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وقدم عبد العاطي التهنئة لرئيس البنك على توليه مهام منصبه الجديد، مشيداً بعلاقات الشراكة القوية التي تربط مصر بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، معربا عن التطلع لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية.

ثمن وزير الخارجية خلال اللقاء دور البنك في تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في هذا السياق، فضلاً عن إمكانية تنويع أطر التعاون القائمة بين مصر والبنك في الفترة المقبلة، نحو تقديم الدعم للقطاع الخاص والمستثمرين المصريين والأفارقة.

كما أعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة المحفظة الاستثمارية لمصر مع البنك في ظل المزايا والحوافز التي توفرها الحكومة المصرية حالياً للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى إمكاناتها الواسعة في المجالات اللوجستية والصناعية والزراعية مختلفة، مرحباً بالإعلان عن إنشاء مركز التجارة الأفريقي بالقاهرة، بما يعكس الاهتمام الذي توليه مصر لتحقيق المصالح المشتركة لدول القارة الأفريقية.

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وزير الخارجية مصر والبنك التجارة البينية التجارة الحرة القارية

