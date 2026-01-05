مروحية إسرائيلية تطلق النيران في خان يونس وشمالي رفح

أفادت وسائل إعلام عربية بأن مروحية تابعة لقوات الإحتلال الإسرائيلي تطلق نيران رشاشاتها شرقي خان يونس وشمالي رفح.



المحادثات مع سوريا

وفي سياق أخر، كشف موقع «أكسيوس» الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر تشكيل فريق تفاوض جديد لإدارة المحادثات مع سوريا، برئاسة سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تحريك المسار التفاوضي المتعثر بين الجانبين.





وبحسب الموقع، من المقرر أن يعقد مسؤولون سوريون وإسرائيليون رفيعو المستوى اجتماعًا في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الإثنين، لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية أمنية جديدة. ونقل «أكسيوس» عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع أن المحادثات ستستمر لمدة يومين.



