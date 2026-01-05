قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فنزويلا تشكل لجنة خاصة لتحرير مادورو وزوجته المختطفين بأمريكا

رئيس فنزويلا و زوجته
رئيس فنزويلا و زوجته
هاجر رزق

أعلن فريدي نيانيز، وزير الإعلام والاتصالات الفنزويلي تشكيل لجنة برلمانية خاصة لتحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته المخطوفين مؤخرا على أيدي القوات الأمريكية.

لجنة رفيعة المستوى لتحرير الرئيس

وقال نيانيز: "شكلت الرئيسة بالإنابة اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء لجنة رفيعة المستوى لتحرير الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته"، وستترأس اللجنة رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، و ذلك في بيان بُث عبر "تيليجرام".


 

وشهدت فنزويلا مطلع العام الجاري عملية عسكرية أمريكية واسعة على العاصمة كاراكاس ومناطق أخرى، أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص بمن فيهم عسكريون ومدنيون وكوبيون، تم على إثرها اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.


 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدير البلاد مؤقتا، فيما تولت نائبة الرئيس دلسي رودريغيز الرئاسة بالإنابة.

لجنة برلمانية خاصة القوات الأمريكية وزير الإعلام نيكولاس مادورو فنزويلا

