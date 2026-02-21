قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نواب يشيدون بدراما رمضان: توازن بين التشويق والرسالة.. تدعم الوعي و القيم الأسرية..و تقدم محتوى يواكب تطلعات المشاهد

دراما رمضان
دراما رمضان
أميرة خلف
  • عصام هلال: المتحدة تعزز مكانة الإنتاج المصري كأداة فاعلة لدعم الهوية الوطنية
  • نائبة: رمضان يظل فرصة مهمة للمؤسسات الإعلامية لتقديم محتوى هادف ومسؤول
  • نائبة تطالب بدعم المواهب الشابة في صناعة الدراما لضمان استمرار إنتاج أعمال تلبي تطلعات المشاهدين

أبدى عدد من النواب انطباعاتهم الأولية عن دراما رمضان هذا العام، مؤكدين أنها تعكس تطورًا واضحًا في مستوى الطرح والمعالجة، مع اهتمام متزايد بالقضايا الاجتماعية والإنسانية التي تمس حياة المواطن اليومية.

وأشاروا إلى أن الأعمال المعروضة نجحت في تحقيق توازن بين الجاذبية الفنية والرسالة المجتمعية، بما يسهم في تعزيز الوعي الأسري وترسيخ القيم الإيجابية، ويؤكد الدور المؤثر للدراما كأحد أدوات القوة الناعمة في المجتمع.

بداية،أكد النائب عصام هلال ،عضو مجلس الشيوخ أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رسخت خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في موسم رمضان، مكانتها كأحد أبرز أدوات القوة الناعمة المصرية، بعدما انتقلت من تقديم محتوى ترفيهي تقليدي إلى تبني استراتيجية واضحة تقوم على بث الوعي المجتمعي بشكل منظم ومباشر.


وعن دورها في معالجة القضايا الوطنية والتاريخية، أفاد" هلال" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أنها أعادت إحياء الدراما الوطنية من خلال أعمال بارزة مثل الاختيار، ورأس الأفعى، والتي قدمت سردًا دراميًا يوثق بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة، كما ساهمت في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.


و تابع عضو الشيوخ قائلا:" لم يقتصر الدور على الجانب الوطني، إذ اتجهت الأعمال الدرامية إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية شائكة، من بينها قضايا المرأة والوصاية على الأبناء إلى جانب تناول موضوعات الصحة النفسية والتفكك الأسري، بما ساعد على تقليل الوصمة المرتبطة بهذه القضايا وتعزيز النقاش المجتمعي حولها.

من جانبه ، ثمنت النائبة هند رشاد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الدراما الرمضانية، مؤكدة أنها تعكس تنوعا واضحا، بين ما يحرص على تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية وبين ما يميل إلى الإثارة والجرأة التي قد تؤثر على الوعي المجتمعي.


أشارت" رشاد" في تصريح خاص " صدى البلد" إلى أن أعمال الدراما الرمضانية البعض منها ركز على رفع الوعي بالقضايا الاجتماعية والأمن الاجتماعي،  و مكافحة العنف الأسري، فضلا عن أهمية التضامن المجتمعي، ما يعكس دور الدراما والبرامج في دعم الرسائل التربوية والمجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

وأكدت عضو النواب أن رمضان يظل فرصة مهمة للمؤسسات الإعلامية لتقديم محتوى هادف ومسؤول، يمكن أن يكون أداة لتقوية الوعي الاجتماعي وحماية الأسرة والمجتمع من الرسائل السلبية، شرط وجود ضوابط واضحة ومتابعة فعّالة من الجهات المعنية.


من جانبه،أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، أن دراما رمضان تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوعي الاجتماعي والأسري، مشيرة إلى أن العديد من الأعمال تناولت قضايا إنسانية واجتماعية تمس حياة المواطن اليومية، بما يساهم في غرس القيم الإيجابية ودعم الأسرة والمجتمع.


في سياق متصل، وأضافت" نبيه" أن رمضان يمثل فرصة للدراما الوطنية لتقديم محتوى متوازن يجمع بين الجاذبية الفنية والمسؤولية الاجتماعية، داعية إلى استمرار تطوير الإنتاج الدرامي ودعم الأعمال التي تعكس الواقع المصري وتلبي تطلعات المشاهدين في الداخل والخارج.

و أشارت عضو النواب إلى أن تنوع الأعمال الدرامية بين الاجتماعية والوطنية والتاريخية يعكس حرص صناع الدراما على تقديم محتوى متوازن ومؤثر، قادر على مخاطبة جميع فئات الجمهور، مع التركيز على تعزيز القيم الإيجابية والهوية الثقافية.


وشددت عضو النواب على أهمية دعم المواهب الشابة في صناعة الدراما لضمان استمرار إنتاج أعمال تعكس الواقع المصري وتلبي تطلعات المشاهدين محليًا وعالميًا.

دراما مسلسلات مسلسلات رمضان دراما رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

محرك السيارة

كيف تنقذ محرك سيارتك بعد فقدان قوته الحصانية؟

ألسفن

للمغتربين .. أرخص سيارة زيرو اقتصادية في السعودية

أبل

أبل تنسق جلسة استماع مع جون بروسر في قضية تسريبات iOS 26

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد