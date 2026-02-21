نواب يشيدون بدراما رمضان: توازن بين التشويق والرسالة.. تدعم الوعي و القيم الأسرية..و تقدم محتوى يواكب تطلعات المشاهد

عصام هلال: المتحدة تعزز مكانة الإنتاج المصري كأداة فاعلة لدعم الهوية الوطنية

أبدى عدد من النواب انطباعاتهم الأولية عن دراما رمضان هذا العام، مؤكدين أنها تعكس تطورًا واضحًا في مستوى الطرح والمعالجة، مع اهتمام متزايد بالقضايا الاجتماعية والإنسانية التي تمس حياة المواطن اليومية.

وأشاروا إلى أن الأعمال المعروضة نجحت في تحقيق توازن بين الجاذبية الفنية والرسالة المجتمعية، بما يسهم في تعزيز الوعي الأسري وترسيخ القيم الإيجابية، ويؤكد الدور المؤثر للدراما كأحد أدوات القوة الناعمة في المجتمع.

بداية،أكد النائب عصام هلال ،عضو مجلس الشيوخ أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رسخت خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في موسم رمضان، مكانتها كأحد أبرز أدوات القوة الناعمة المصرية، بعدما انتقلت من تقديم محتوى ترفيهي تقليدي إلى تبني استراتيجية واضحة تقوم على بث الوعي المجتمعي بشكل منظم ومباشر.



وعن دورها في معالجة القضايا الوطنية والتاريخية، أفاد" هلال" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أنها أعادت إحياء الدراما الوطنية من خلال أعمال بارزة مثل الاختيار، ورأس الأفعى، والتي قدمت سردًا دراميًا يوثق بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة، كما ساهمت في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.



و تابع عضو الشيوخ قائلا:" لم يقتصر الدور على الجانب الوطني، إذ اتجهت الأعمال الدرامية إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية شائكة، من بينها قضايا المرأة والوصاية على الأبناء إلى جانب تناول موضوعات الصحة النفسية والتفكك الأسري، بما ساعد على تقليل الوصمة المرتبطة بهذه القضايا وتعزيز النقاش المجتمعي حولها.

من جانبه ، ثمنت النائبة هند رشاد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الدراما الرمضانية، مؤكدة أنها تعكس تنوعا واضحا، بين ما يحرص على تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية وبين ما يميل إلى الإثارة والجرأة التي قد تؤثر على الوعي المجتمعي.



أشارت" رشاد" في تصريح خاص " صدى البلد" إلى أن أعمال الدراما الرمضانية البعض منها ركز على رفع الوعي بالقضايا الاجتماعية والأمن الاجتماعي، و مكافحة العنف الأسري، فضلا عن أهمية التضامن المجتمعي، ما يعكس دور الدراما والبرامج في دعم الرسائل التربوية والمجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

وأكدت عضو النواب أن رمضان يظل فرصة مهمة للمؤسسات الإعلامية لتقديم محتوى هادف ومسؤول، يمكن أن يكون أداة لتقوية الوعي الاجتماعي وحماية الأسرة والمجتمع من الرسائل السلبية، شرط وجود ضوابط واضحة ومتابعة فعّالة من الجهات المعنية.



من جانبه،أكدت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، أن دراما رمضان تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوعي الاجتماعي والأسري، مشيرة إلى أن العديد من الأعمال تناولت قضايا إنسانية واجتماعية تمس حياة المواطن اليومية، بما يساهم في غرس القيم الإيجابية ودعم الأسرة والمجتمع.



في سياق متصل، وأضافت" نبيه" أن رمضان يمثل فرصة للدراما الوطنية لتقديم محتوى متوازن يجمع بين الجاذبية الفنية والمسؤولية الاجتماعية، داعية إلى استمرار تطوير الإنتاج الدرامي ودعم الأعمال التي تعكس الواقع المصري وتلبي تطلعات المشاهدين في الداخل والخارج.

و أشارت عضو النواب إلى أن تنوع الأعمال الدرامية بين الاجتماعية والوطنية والتاريخية يعكس حرص صناع الدراما على تقديم محتوى متوازن ومؤثر، قادر على مخاطبة جميع فئات الجمهور، مع التركيز على تعزيز القيم الإيجابية والهوية الثقافية.



وشددت عضو النواب على أهمية دعم المواهب الشابة في صناعة الدراما لضمان استمرار إنتاج أعمال تعكس الواقع المصري وتلبي تطلعات المشاهدين محليًا وعالميًا.