ناهـد السباعي ضيفة شرف مسلسل إفراج ضمن دراما رمضان 2026

تشارك الفنانة ناهـد السباعي كضيفة شرف في موسم دراما رمضان 2026 من خلال ظهور خاص في مسلسل إفراج.

وتقدم ناهد خلال العمل شخصية مؤثرة تضيف بُعدًا جديدًا للأحداث، في مشاركة خاصة تمثل إضافة نوعية للمسلسل، الذي يُعد من الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني.

وتستعد ناهد السباعي للمشاركة في النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2026 من خلال دورها في المسلسل المنتظر المتر سمير، إلى جانب الفنان كريم محمود عبد العزيز حيث تدور الأحداث في إطار درامي يمزج بين المواقف الكوميدية والإنسانية، حيث يجسد كريم محمود عبد العزيز شخصية محامٍ يمر بسلسلة من الأزمات المتلاحقة.

ومن المتوقع أن يشهد المسلسل تعاونًابينها وبين كريم محمود عبد العزيز، في تجربة فنية تعد الجمهور بعمل غني وممتع. ويؤكد هذا المشروع استمرار ناهد السباعي في تقديم أعمال تلامس اهتمامات الجمهور في المنطقة.

ويشارك في بطولة مسلسل "المتر سمير" كل من: الفنان محمد عبد الرحمن ، وإسلام إبراهيم، والفنانة سلوى خطاب، والفنانة رحاب الجمل، والعمل من تأليف ممدوح متولي ومن إخراج خالد مرعي.

ومن المقرر عرض "المتر سمير" عبر شاشة MBC مصر، إلى جانب طرحه على منصة شاهد.