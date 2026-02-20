مركز ابو ظبي: مد فترة التسجيل في برنامج المنح البحثية حتى 16 مارس.. تفاصيل

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن مد التقديم لبرنامج المنح البحثية حتى 16 مارس 2026 لإتاحة مزيد من الوقت أمام المتقدمين، نظراً لزيادة الإقبال على التسجيل في النسخة السادسة من برنامج المنح البحثية "سلسلة البصائر للبحوث والدراسات" للعام 2026. ويعكس ذلك جهود المركز المستمرة لدعم البحث العلمي باللغة العربية، وتحفيز إنتاج مؤلفات ودراسات نوعية تعزّز حضور العربية في المجالات المعرفية الإبداعية.

ودعا المركز الباحثين والمبدعين الراغبين في المشاركة إلى تعبئة استمارة التقدم على الصفحة الرسمية للبرنامج في الموقع الإلكتروني لمركز أبوظبي للغة العربية.

ويهدف البرنامج إلى دعم تأليف الكتب العلمية، وتشجيع الباحثين الإماراتيين والعرب والناطقين باللغة العربية على تقديم مشروعات بحثية رصينة تسهم في ترسيخ مكانة اللغة العربية وتطوير البحث العلمي بها، وبناء قاعدة معرفية تثري المكتبة العربية وتواكب التحولات العلمية والثقافية.

ويقدم البرنامج سنوياً ما بين 6 إلى 8 منح بحثية، تصل قيمتها الإجمالية إلى 600 ألف درهم، للبحوث الأكثر التزاماً بالشروط والمعايير الأكاديمية المعتمدة. وتشمل مجالات البحث 6 حقول رئيسة هي: المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتحقيق المخطوطات.