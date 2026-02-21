الدوري الإنجليزي| مانشستر سيتي في مواجهة قوية اليوم أمام نيوكاسل

يستعد فريق مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني جوارديولا، لخوض مواجهة قوية، مساء السبت، أمام نظيره نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة على ملعب الاتحاد، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.

موقف الفريقين في جدول الترتيب

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر “أرسنال”، الذي خاض مباراة أكثر.

ويسعى حامل اللقب إلى مواصلة الضغط على القمة، وتقليص الفارق؛ أملاً في استعادة الصدارة خلال الجولات المقبلة.

وفي المقابل، يحتل نيوكاسل يونايتد، المركز العاشر، برصيد 36 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تعزز من موقعه في جدول الترتيب، وتمنحه دفعة معنوية قوية في سباق المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.



طموحات السيتي في سباق اللقب

يُعوّل مانشستر سيتي على عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث، خاصة في ظل المنافسة الشرسة هذا الموسم.

ويدرك جوارديولا ولاعبوه أن أي تعثر قد يمنح آرسنال فرصة لتوسيع الفارق، وهو ما يزيد من أهمية المواجهة وضرورة الظهور بأفضل مستوى فني وبدني.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تُنقل أحداث اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.