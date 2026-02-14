قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
اعتقال مادورو بالذكاء الاصطناعي.. الكشف عن فضيحة تكنولوجية للجيش الأمريكي
رياضة

شكوك حول مشاركة هالاند.. هل يقود مرموش هجوم مانشستر سيتي في مباراة اليوم؟

منتصر الرفاعي

يستضيف ملعب الاتحاد اليوم، السبت، مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وسالفورد سيتي في الخامسة مساءً ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين ويعد خطوة مهمة نحو التقدم في أعرق بطولات الكرة الإنجليزية.

السيتي بمعنويات مرتفعة

يدخل مانشستر سيتي المباراة متسلحا بخبرة لاعبيه وجودة عناصره، إضافة إلى حالة استقرار فني ونتائج إيجابية بعد تحقيق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات وخمس انتصارات في آخر ست مواجهات بمختلف المسابقات، ما يعكس قوة الفريق وقدرته على الاستمرار في المنافسة على الألقاب.

عمر مرموش يقود الهجوم

من المتوقع أن يقود النجم المصري عمر مرموش هجوم السيتي الأساسي، خاصة مع معاناة إيرلينج هالاند من إجهاد عضلي، ما دفع المدير الفني بيب جوارديولا لاستبداله بين شوطي لقاء فولهام الأخير، الذي انتهى بفوز السيتي 3-0.

تألق مرموش في البطولات

ويأمل مرموش في مواصلة التألق في مسابقات الكؤوس، بعد دوره البارز في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سجل الهدفين الأول والثاني في الدقائق 7 و29، ليقود فريقه إلى نهائي البطولة بعد تفوقه في مجموع المباراتين 5-1، ويضرب موعدًا ناريًا مع أرسنال على ملعب ويمبلي يوم 22 مارس المقبل.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – آلين – ناثان آكي.

خط الوسط: نيكو. جونزاليس – ماكايدو.

الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز – فيل فودين – ريان شرقي.

الهجوم: عمر مرموش.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر قناة "beIN SPORTS 1 HD". 

هذه المباراة تمثل اختبارا مهما للسيتي للحفاظ على صحوته الهجومية، وفرصة لمرموش لتأكيد نفسه كلاعب أساسي ضمن صفوف الفريق السماوي.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

جانب من الجولة

وزيرة الإسكان تتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» وتتابع أعمال المرافق بمدينة حدائق العاصمة

المنتدي

منتدى الأعمال المصري–التايلاندي يعزز الشراكة الاستراتيجية للانطلاق نحو أفريقيا

مودرن جاس تقوم بالتطوير الشامل لمدرسة النور للمكفوفين بالعريش

البترول: مودرن جاس تقوم بالتطوير الشامل لمدرسة النور للمكفوفين بالعريش

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

