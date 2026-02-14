شكوك حول مشاركة هالاند.. هل يقود مرموش هجوم مانشستر سيتي في مباراة اليوم؟

يستضيف ملعب الاتحاد اليوم، السبت، مواجهة قوية تجمع بين مانشستر سيتي وسالفورد سيتي في الخامسة مساءً ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025-2026، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين ويعد خطوة مهمة نحو التقدم في أعرق بطولات الكرة الإنجليزية.

السيتي بمعنويات مرتفعة

يدخل مانشستر سيتي المباراة متسلحا بخبرة لاعبيه وجودة عناصره، إضافة إلى حالة استقرار فني ونتائج إيجابية بعد تحقيق أربعة انتصارات في آخر خمس مباريات وخمس انتصارات في آخر ست مواجهات بمختلف المسابقات، ما يعكس قوة الفريق وقدرته على الاستمرار في المنافسة على الألقاب.

عمر مرموش يقود الهجوم

من المتوقع أن يقود النجم المصري عمر مرموش هجوم السيتي الأساسي، خاصة مع معاناة إيرلينج هالاند من إجهاد عضلي، ما دفع المدير الفني بيب جوارديولا لاستبداله بين شوطي لقاء فولهام الأخير، الذي انتهى بفوز السيتي 3-0.

تألق مرموش في البطولات

ويأمل مرموش في مواصلة التألق في مسابقات الكؤوس، بعد دوره البارز في فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-1 في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، حيث سجل الهدفين الأول والثاني في الدقائق 7 و29، ليقود فريقه إلى نهائي البطولة بعد تفوقه في مجموع المباراتين 5-1، ويضرب موعدًا ناريًا مع أرسنال على ملعب ويمبلي يوم 22 مارس المقبل.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – آلين – ناثان آكي.

خط الوسط: نيكو. جونزاليس – ماكايدو.

الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز – فيل فودين – ريان شرقي.

الهجوم: عمر مرموش.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويذاع اللقاء عبر قناة "beIN SPORTS 1 HD".

هذه المباراة تمثل اختبارا مهما للسيتي للحفاظ على صحوته الهجومية، وفرصة لمرموش لتأكيد نفسه كلاعب أساسي ضمن صفوف الفريق السماوي.