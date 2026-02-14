بمشاركة عمر مرموش.. مانشستر سيتي يتقدم على سالفورد بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره سالفورد سيتي، بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق دولفي دورينجتون في الدقيقة 6 بالخطأ في مرماه.

شهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي البدء بالدولي المصري عمر مرموش في قيادة خط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ماكس اليني، ستونز.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، تيجاني ريندرز، ريان نورى.

خط الهجوم: ريان شرقي ، فودين، وعمر مرموش.