رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام سالفورد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
رباب الهواري

يستعد فريق مانشستر سيتي لاستضافة نظيره سالفورد سيتي مساء السبت، ضمن منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موسم 2025/26، في مواجهة قوية تُقام على ملعب الاتحاد.

وتأتي المباراة في إطار لقاءات دور الـ32 من البطولة، حيث يدخل السيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا كاسحًا في الدور الماضي على حساب إكستر سيتي بنتيجة 10-1، في واحدة من أكبر نتائج الفريق هذا الموسم.
 

مرموش مرشح للمشاركة.. وهالاند غير جاهز

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة النجم المصري عمر مرموش ضمن التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، خاصة في ظل الشكوك حول جاهزية المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند.

وكان هالاند قد غادر مباراة الفريق الأخيرة أمام فولهام بين شوطي اللقاء، ما دفع الجهاز الفني بقيادة بيب جوارديولا إلى التفكير في الاعتماد على مرموش لتعويض غياب الهداف الأول للفريق.

هدف السيتي: التأهل إلى دور الـ16

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى دور الـ16، في ظل رغبة الفريق في الاستمرار بالمنافسة على جميع البطولات التي يشارك بها هذا الموسم، سواء محليًا أو قاريًا.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام سالفورد

حراسة المرمى: جيمس ترافورد

خط الدفاع: ريكو لويس – عبد القادر خوسانوف – آلين – ناثان آكي

خط الوسط: نيكو جونزاليس – ماكايدو

خط الوسط الهجومي: تيجاني ريندرز – فيل فودين – ريان شرقي

خط الهجوم: عمر مرموش


 


 


 

