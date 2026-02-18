قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشدد على استخدام الدولة لكل الآليات لضبط السوق والأسعار.. وهذه عقوبة رفع سعر السلع
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا التعاون في تدريب المفتين
11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات مارس 2026
مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة بالتوسع في افتتاح منافذ أهلاً رمضان
مبنتهددش.. الأهلي يرفض الإستجابة لمطالب ريبيرو وشكوي الفيفا
أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو
ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك مع بداية رمضان
تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا
بعد لقاء نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات
وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لتقديم الدعم لإيران
بعد شائعة إجازة الأربعاء والخميس لطلاب المدارس.. تعرف على عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
عواصف عنيفة تضرب اليونان.. إخلاء تجمعات سكنية وانهيارات أرضية
رياضة

بعد مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.. بودو جليمت يسعى لتحقيق مفاجأة أخرى أمام الإنتر

إنتر ميلان
إنتر ميلان
مجدي سلامة

يواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي رحلة صعبة إلى بودو/جليمت النرويجي، في مباراة الملحق بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وكان الفريق النرويجي الصغير مفاجأة الموسم الحالي بعد فوزه المذهل على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ليبلغ الملحق.

ويقع الفريق شمال الدائرة القطبية الشمالية - أقصى نقطة شمالية لأي فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا - ومكافأته على مسيرته الرائعة هي مواجهة إنتر، وصيف بطل الموسم الماضي، والذي يتصدر حاليًا الدوري الإيطالي.

ويُعدّ كاراباخ الأذربيجاني فريقًا آخر غير متوقع في الملحق، ويستضيف نيوكاسل، ويسافر أتلتيكو إلى كلوب بروج، بينما يستضيف أولمبياكوس نظيره باير ليفركوزن.

وتحوّل فريق بودو/ جليمت لبعبع الفرق الكبرى خلال الفترة الأخيرة، بعدما استطاع الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي شهد حصول "رودري" الفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي على بطاقة حمراء.

وسجل ثلاثية الفريق النرويجي في تلك المباراة كل من كاسبر هوج (هدفين) وينس بيتر هاوجي، فيما جاء هدف السيتي عن طريق ريان شرقي.

ولم يكتفي بودو/ جليمت بتحقيق فوز واحد على أحد الكبار في أوروبا، بل نجح في تحقيق مفاجأة أخرى بالفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد اللاعب ألكسندر سورلوث، قبل أن يحول الفريق النرويجي تأخره لفوز بتسجيل هدفين بأقدام اللاعبان فريدريك شوفولد وكاسبر هوج.

وبهذا الفوز، جعل فريق بودو/ جليمت يحجز مقعدًا في الملحق المؤهل لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

