بعد مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد.. بودو جليمت يسعى لتحقيق مفاجأة أخرى أمام الإنتر

يواجه فريق إنتر ميلان الإيطالي رحلة صعبة إلى بودو/جليمت النرويجي، في مباراة الملحق بدوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

وكان الفريق النرويجي الصغير مفاجأة الموسم الحالي بعد فوزه المذهل على مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد ليبلغ الملحق.

ويقع الفريق شمال الدائرة القطبية الشمالية - أقصى نقطة شمالية لأي فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا - ومكافأته على مسيرته الرائعة هي مواجهة إنتر، وصيف بطل الموسم الماضي، والذي يتصدر حاليًا الدوري الإيطالي.

ويُعدّ كاراباخ الأذربيجاني فريقًا آخر غير متوقع في الملحق، ويستضيف نيوكاسل، ويسافر أتلتيكو إلى كلوب بروج، بينما يستضيف أولمبياكوس نظيره باير ليفركوزن.

وتحوّل فريق بودو/ جليمت لبعبع الفرق الكبرى خلال الفترة الأخيرة، بعدما استطاع الفوز على نظيره مانشستر سيتي، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي شهد حصول "رودري" الفائز بالكرة الذهبية الموسم الماضي على بطاقة حمراء.

وسجل ثلاثية الفريق النرويجي في تلك المباراة كل من كاسبر هوج (هدفين) وينس بيتر هاوجي، فيما جاء هدف السيتي عن طريق ريان شرقي.

ولم يكتفي بودو/ جليمت بتحقيق فوز واحد على أحد الكبار في أوروبا، بل نجح في تحقيق مفاجأة أخرى بالفوز على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد اللاعب ألكسندر سورلوث، قبل أن يحول الفريق النرويجي تأخره لفوز بتسجيل هدفين بأقدام اللاعبان فريدريك شوفولد وكاسبر هوج.

وبهذا الفوز، جعل فريق بودو/ جليمت يحجز مقعدًا في الملحق المؤهل لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.