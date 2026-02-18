إنتر ميلان في اختبار الشمال البارد.. مواجهة حاسمة أمام بودو جليمت بدوري الأبطال

يخوض إنتر ميلان مواجهة مختلفة مساء اليوم، الأربعاء، عندما يلتقي خارج أرضه مع بودو جليمت النرويجي على ملعب أسبميرا، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الإنتر لوضع قدم مبكرة في الدور التالي، فيما يطمح بودو جليمت لاستغلال عاملي الأرض والطقس لتحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز أندية القارة.

ويصل الفريق الإيطالي إلى اللقاء منتشيًا بفوزه المثير على يوفنتوس 3-2 في قمة الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، وهو الانتصار الذي عزز موقعه في صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة وأكد جاهزيته لمواصلة المنافسة محليًا.

لكن التحدي الأوروبي يحمل طابعًا خاصًا، فالمباراة ستقام في أجواء باردة وعلى أرضية تختلف تمامًا عما اعتاده لاعبو الإنتر، ما يفرض اختبارًا بدنيًا وذهنيًا إضافيًا.

ورغم أن الإنتر يملك سجلًا قاريًا لافتًا بتتويجه بدوري الأبطال ثلاث مرات ووصوله إلى النهائي في عدة مناسبات، فإن مثل هذه المواجهات خارج الديار، خصوصًا في الملاعب الإسكندنافية، لا تعترف بالتاريخ بقدر ما تحسمها التفاصيل الدقيقة والقدرة على التأقلم مع الظروف المحيطة.