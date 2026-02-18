قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس شعبة الأرز: مخزون استراتيجي يكفي 9 أشهر واستقرار الأسعار في رمضان
مصدر بـ كاف .. عقوبات الأهلي تنحصر بين الغرامة ومنع حضور الجماهير مع إيقاف التنفيذ
خناقة على "الفهلوي".. المؤلف أحمد الإبياري يتهم صناع مسلسل أحمد عز بـ "قلة الإبداع"
وفاة والدة الفنان نبيل علي ماهر.. تعرف على موعد ومكان جنازتها
شاهد.. أول طائرة ركاب تهبط في فنزويلا بعد الإطاحة بمادورو
اعتبارا من اليوم.. التليفزيون المصري يبدأ بث مسلسلات رمضان
الرئيس السيسي يهنئ الأمة الإسلامية بالشهر الفضيل ويدعو بالسلام والاستقرار لمصر والعالم
جيش الاحتلال: السماح بدخول 10 آلاف مصل لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
الفترات البينية.. خدمة جديدة لتقليل زحام التأمين الصحي| فيديو
1.33 مليار دولار صادرات الملابس المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنمو 12% خلال 2025
السلام والاستقرار.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان
دعاء آخر يوم فى شعبان مكتوب ومستجاب.. ردده لسه قدامك فرصة للمغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنتر ميلان في اختبار الشمال البارد.. مواجهة حاسمة أمام بودو جليمت بدوري الأبطال

إنتر
إنتر
إسراء أشرف

يخوض إنتر ميلان مواجهة مختلفة مساء اليوم، الأربعاء، عندما يلتقي خارج أرضه مع بودو جليمت النرويجي على ملعب أسبميرا، في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الإنتر لوضع قدم مبكرة في الدور التالي، فيما يطمح بودو جليمت لاستغلال عاملي الأرض والطقس لتحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز أندية القارة.

ويصل الفريق الإيطالي إلى اللقاء منتشيًا بفوزه المثير على يوفنتوس 3-2 في قمة الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي، وهو الانتصار الذي عزز موقعه في صدارة الترتيب برصيد 61 نقطة وأكد جاهزيته لمواصلة المنافسة محليًا.

لكن التحدي الأوروبي يحمل طابعًا خاصًا، فالمباراة ستقام في أجواء باردة وعلى أرضية تختلف تمامًا عما اعتاده لاعبو الإنتر، ما يفرض اختبارًا بدنيًا وذهنيًا إضافيًا.

ورغم أن الإنتر يملك سجلًا قاريًا لافتًا بتتويجه بدوري الأبطال ثلاث مرات ووصوله إلى النهائي في عدة مناسبات، فإن مثل هذه المواجهات خارج الديار، خصوصًا في الملاعب الإسكندنافية، لا تعترف بالتاريخ بقدر ما تحسمها التفاصيل الدقيقة والقدرة على التأقلم مع الظروف المحيطة.

إنتر ميلان إنتر الإنتر دوري أبطال أوروبا ملحق دوري أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني

معلومات لا تعرفها عن مرض السكري من النوع الثاني.. حقائق قد تغيّر نظرتك للمرض

رضا عبد العال

المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

تامر عاشور

بطولة ريهام حجاج.. طرح تتر مسلسل توابع بصوت تامر عاشور

مسلسل سوا سوا

سوا سوا يتصدر التريند.. وإشادة بإتقان أحمد مالك وهدى المفتي للأدوار الشعبية

سوا سوا

ماجدة خير الله: مالك والمفتي برعا في المشاهد الأولي من "سوا سوا"

بالصور

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!
سر قرمشة السمبوسة في رمضان.. خطأ واحد يبوّظها ويحوّلها لعجينة طرية!

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد