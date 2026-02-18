بعد لقائه مع نائب رئيس الوزراء.. المسلماني: معاشات ماسبيرو والإصلاح المالي على جدول الأولويات

أ ش أ

استقبل نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسي، اليوم الأربعاء، الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

وأكد المسلماني: إن تطوير ماسبيرو من أجل استعادة دوره المركزي في الإعلام والثقافة مصرياً وعربياً يمضي بخطي سريعة ومدروسة".

وأوضح أنه استعرض اليوم خلال اللقاء مع نائب رئيس الوزراء، رؤية تطوير ماسبيرو مهنياً ومالياً وإدارياً، وقد احتلت معاشات ماسبيرو التي انتهت الهيئة الوطنية للإعلام من تسليم ملفاتها، وكذلك خريطة البرامج الجديدة، وتعزيز الإعلام الوطني، الأولوية في جدول النقاش .

وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: لقد قطعنا شوطاً كبيراً في بلورة رؤيتنا لخارطة طريق ماسبيرو، وسوف أقدم للحكومة ملفاً تفصيلياً الأسبوع المقبل.