محافظ الوادي الجديد تتابع مبادرات "أهلًا رمضان" ومنافذ السلع الغذائية بالخارجة

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولةٍ تفقديةٍ موسّعة بعدد من مبادرات " أهلًا رمضان" السلع الغذائية بمدينة الخارجة؛ وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية و الالتزام بتخفيض الأسعار عن الأسواق الخارجية، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، يرافقها علي نجاح رئيس المركز، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام التموين، والدكتور عصام الكومي مدير عام الطب البيطري بالمحافظة.

حيث افتتحت مبادرة " شنطة رمضان " التي تنفذها المديرية بالتعاون مع الجمعية الفئوية بشركة فوسفات مصر لطرح شنط سلع تموينية بتخفيض ٥٠٪ بسعر ١٠٠ جنيه للشنطة، و دواجن مبردة بسعر ١٠٠ جنيه أيضًا، أعقبه تفقد إحدى مبادرات محال الجملة لتخفيض الأسعار، موجهةً بالإعلان عن الأسعار بشكل واضح.

كما تفقدت منفذ الوحدة المحلية للخضروات والفاكهة بميدان البساتين، واطمأنت من المواطنين على توافر السلع و تناسب أسعارها، موجهةً باستمرار طرح السلع بكافة المنافذ التابعة على مستوى المدينة والقرى.

من ناحية أخرى، تابعت المحافظ خلال جولتها رصيد السلع الأساسية بفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت "، مشددةً على تكثيف جهود رؤساء القرى في توفير منتجات الشركة للمواطنين بالقرى النائية، وتكريم أفضل القرى في معدلات توفير السلع؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين.