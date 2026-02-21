قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
دعاء 3 رمضان.. كلمات مباركة لإصلاح الأحول وتسخير قلوب الخلق
أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
"نحتاجك في أمريكا".. ترامب يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو
الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية في ثالث أيام رمضان
رمضان بالأرقام.. خريطة تكشف أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم
أخبار العالم

"نحتاجك في أمريكا".. ترامب يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو

ترامب ورونالدو
ترامب ورونالدو
القسم الخارجي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "تيك توك"، يوجه فيه رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أثارت جدلاً واسعاً حول مقصدها.

وفي الفيديو المصور، خاطب ترامب رونالدو قائلاً: “أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أمريكا.. انطلق الآن، نحتاجك سريعا”، في إشارة فسرت على أنها دعوة للانضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم. بينما رأى آخرون أن الرسالة قد تكون دعوة لرونالدو للمشاركة في كأس العالم 2026، وليس للانضمام إلى الدوري الأمريكي.

ووضع ترامب عنواناً للفيديو: “رسالة من الأعظم بالتاريخ إلى العظيم الآخر”، ما زاد من التفسيرات والتفاعل بين الجمهور.

ويظهر المقطع المصحوب بتقنية الذكاء الاصطناعي ترامب إلى جانب رونالدو وهما يلعبان كرة القدم داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، مما أضفى على الفيديو طابعاً مبتكرًا وغريباً في الوقت نفسه.

ويواصل كريستيانو رونالدو حالياً مسيرته مع نادي النصر السعودي في دوري روشن السعودي، منذ انضمامه إليه في صفقة بارزة عام 2023، دون أن يصدر اللاعب أو ناديه أي تعليق رسمي على دعوة ترامب.

وأثار الفيديو الذي جمع بين التقنية الحديثة وكاريزما الشخصيتين تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون الرسالة بتفسيرات مختلفة، ما جعلها حديث الصحف ووسائل الإعلام الرقمية في الساعات الأخيرة.

رونالدو ترامب كأس العالم نادي النصر السعودي

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
وصفات إفطار سريعة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
