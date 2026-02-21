"نحتاجك في أمريكا".. ترامب يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "تيك توك"، يوجه فيه رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، أثارت جدلاً واسعاً حول مقصدها.

وفي الفيديو المصور، خاطب ترامب رونالدو قائلاً: “أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أمريكا.. انطلق الآن، نحتاجك سريعا”، في إشارة فسرت على أنها دعوة للانضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم. بينما رأى آخرون أن الرسالة قد تكون دعوة لرونالدو للمشاركة في كأس العالم 2026، وليس للانضمام إلى الدوري الأمريكي.

ووضع ترامب عنواناً للفيديو: “رسالة من الأعظم بالتاريخ إلى العظيم الآخر”، ما زاد من التفسيرات والتفاعل بين الجمهور.

ويظهر المقطع المصحوب بتقنية الذكاء الاصطناعي ترامب إلى جانب رونالدو وهما يلعبان كرة القدم داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، مما أضفى على الفيديو طابعاً مبتكرًا وغريباً في الوقت نفسه.

ويواصل كريستيانو رونالدو حالياً مسيرته مع نادي النصر السعودي في دوري روشن السعودي، منذ انضمامه إليه في صفقة بارزة عام 2023، دون أن يصدر اللاعب أو ناديه أي تعليق رسمي على دعوة ترامب.

وأثار الفيديو الذي جمع بين التقنية الحديثة وكاريزما الشخصيتين تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون الرسالة بتفسيرات مختلفة، ما جعلها حديث الصحف ووسائل الإعلام الرقمية في الساعات الأخيرة.