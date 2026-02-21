نشاط للرياح وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. تعرّف على حالة الطقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهارا، بارد إلى شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة على بعض الطرق، فرص أمطار خفيفة على مناطق من غرب البلاد (السلوم – مطروح)، نشاط رياح على السواحل الشمالية والصحراء الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 20 11

6 أكتوبر 20 11

بنها 21 12

دمنهور 20 10

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 20 11

بلطيم 20 11

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 12

العريش 21 11

رفح 20 10

رأس سدر 23 13

نخل 22 11

كاترين 18 04

الطور 22 12

طابا 23 11

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 27 15

الإسكندرية 21 12

العلمين 21 10

مطروح 19 10

السلوم 20 11

سيوة 21 08

رأس غارب 24 14

سفاجا 27 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 28 17

حلايب 26 22

أبو رماد 28 18

مرسى حميرة 27 17

أبرق 29 16

جبل علبة 30 16

رأس حدربة 26 18

الفيوم 21 11

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 24 09

سوهاج 25 10

قنا 27 10

الأقصر 27 11

أسوان 28 12

الوادي الجديد 27 10

أبوسمبل 27 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 34 22

المدينة 34 18

الرياض 29 12

المنامة 25 19

أبوظبى 30 20

الدوحة 29 18

الكويت 29 13

دمشق 20 04

بيروت 21 14

عمان 21 07

القدس 20 08

غزة 19 11

بغداد 26 09

مسقط 27 22

صنعاء 23 05

الخرطوم 35 20

طرابلس 16 12

تونس 17 12

الجزائر 15 05

الرباط 20 07

نواكشوط 37 21