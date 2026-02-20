أجواء شتوية باردة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة اعتبارًا من السبت 21 فبراير 2026 إلى الأربعاء 25 فبراير 2026.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الأيام المقبلة، طقس بارد إلى شديد البرودة في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، بارد إلى شديد البرودة ليلاً.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، يومي الأحد 22 فبراير والاثنين 23 فبراير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح، من السبت 21 فبراير إلى الأربعاء 25 فبراير على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.