سيف زاهر : والله العظيم عمري ما هرجع اتحاد الكرة تاني

قال الإعلامي سيف زاهر، إنه لن يعود للعمل في اتحاد الكرة مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه اتخذ هذا القرار بشكل نهائي بعد تجارب سابقة، موضحًا أنه تم العرض عليه ليكون نائب رئيس الاتحاد إلا أنه لم يوافق عليه، مشددًا على أن التجربة السابقة لم تعد تناسب طموحاته الحالية، وأنه يفضل الالتزام بمسار آخر بعيدًا عن العمل داخل الاتحاد.

وأوضح سيف زاهر، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “أسرار”، على شاشة “النهار”، أن أي محاولة للعودة أو عروض تقدم له كانت واضحة لكنه رفضها جميعًا، مؤكدًا أنه اعتذر عن الانضمام لأي لجنة أو منصب داخل الاتحاد، مضيفًا أن قراره نهائي، وأنه مقتنع بأن التجربة داخل الاتحاد لم تلبي طموحاته ولم تمنحه ما يسعى إليه.

وأشار سيف زاهر، إلى أن حياته المهنية الحالية والإعلامية تمنحه الفرصة للتركيز على أهدافه الأخرى، وأنه ملتزم بمساره الإعلامي بشكل كامل.