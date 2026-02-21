سامسونج تؤكد إطلاق Galaxy Buds 4 مع سلسلة Galaxy S26 الأسبوع المقبل

كشفت منصة Android Authority أن سامسونج أكدت رسميًا نيتها إطلاق جيل جديد من سماعات Galaxy Buds خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده يوم الأربعاء 25 فبراير، إلى جانب الكشف عن هواتف Galaxy S26 الجديدة.

وأوضحت المنصة، أن هذه هي المرة الأولى التي تشير فيها سامسونج بشكل صريح إلى السماعات في صفحة الحدث، وذلك عبر صفحة Unpacked المخصصة للسوق الكندي حيث ورد في قسم الأسئلة الشائعة، نَصّ، يتحدث عن موعد إطلاق الهواتف الجديدة، و“السماعات الجديدة Galaxy Buds”.

وأشارت إلى أن صياغة الصفحة، تؤكد أن الشركة تستعد لفعاليتين رئيسيتين مخصصتين للهواتف والسماعات؛ ما يغلق باب الشك حول وجود سماعات جديدة ضمن برنامج الحدث المرتقب.​

تسريبات ترجح قدوم Galaxy Buds 4

أوضحت Android Authority أن سامسونج لم تذكر أسماء الطرازات المنتظر الإعلان عنها، لكنها أشارت إلى أن معظم التسريبات تتفق على أن الحدث سيشهد الكشف عن سماعتي Galaxy Buds 4 وGalaxy Buds 4 Pro.

وذكرت المنصة، أن السماعات الجديدة ظهرت بالفعل في صور يُعتقد أنها رسمية، إلى جانب ظهورها في رسومات برمجية وصور حية خلال الأسابيع الماضية، ما يعطي فكرة مسبقة عن الشكل المتوقع.

وأكد تقرير المنصة، أن الجيل الجديد من Galaxy Buds مرشح لتقديم تصميم محدث لصندوق الشحن يعود إلى الشكل المسطح التقليدي، مع الاستغناء عن الإضاءة الخارجية التي كانت موجودة في Galaxy Buds 3 Pro، في حين ما زالت المواصفات الفنية التفصيلية قيد الانتظار إلى حين موعد الحدث.​

انتظار التفاصيل الكاملة خلال حدث Unpacked

أشارت Android Authority إلى أن سامسونج لم تكشف حتى الآن عن أي معلومات رسمية تخص المواصفات التقنية أو المزايا الصوتية المنتظرة في سلسلة Galaxy Buds 4، مثل تحسينات إلغاء الضوضاء أو جودة الاتصال أو زمن التشغيل.

وذكرت المنصة أن المستخدمين لن يضطروا للانتظار طويلًا؛ إذ من المقرر أن تعلن سامسونج عن التفاصيل الكاملة للسماعات الجديدة خلال حدث Galaxy Unpacked يوم 25 فبراير في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت ساحل المحيط الهادئ.

وأوضحت أن الشركة تواصل في الوقت نفسه حملتها الترويجية للحجز المسبق لهواتف Galaxy S26، مع إتاحة حوافز مثل “رصيد شرائي” و"خصومات إضافية"، بينما تبقى سماعات Galaxy Buds الجديدة جزءًا أساسيًا من منظومة الأجهزة التي تستعد سامسونج لطرحها ضمن هذا الجيل.​