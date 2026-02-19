قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تستعد لإطلاق One UI 8.5 مع Galaxy S26.. أبرز المميزات والتحديثات

الأجهزة المؤهلة لتحديث One UI 8.5
شيماء عبد المنعم

أسبوع حافل ينتظر عشاق سامسونج، إذ تستعد الشركة لإطلاق سلسلة Galaxy S26 الجديدة، المزودة بنظام One UI 8.5 الذي يأتي بتغييرات بصرية مثيرة، ومجموعة من الميزات الجديدة، وتحسينات شاملة في النظام.

وما يميز هذا الإصدار عن التحديثات السابقة هو أنه لن يقتصر على هواتف الفئة العليا فقط، بل سيمتد ليشمل أجهزة Galaxy المتوسطة والاقتصادية أيضا، مما يتيح لعدد أكبر من المستخدمين تجربة الميزات الجديدة. 

ومع تبقي أسبوع واحد فقط على الإطلاق الرسمي، نلخص ما نعرفه حتى الآن عن الأجهزة المؤهلة، جدول الإطلاق، وأبرز التحديثات.

الأجهزة المؤهلة لتحديث One UI 8.5

بينما من المؤكد أن One UI 8.5 سيصدر مع سلسلة Galaxy S26، لم تكشف سامسونج بعد عن قائمة الأجهزة المؤهلة الكاملة، والتي قد يتم الإعلان عنها أثناء حدث الإطلاق.

لكن استنادا إلى النسخ التجريبية المسربة حتى الآن، من المتوقع أن يصل التحديث إلى جميع أجهزة Galaxy التي حصلت على One UI 8.0 أو أطلقت معه، بما في ذلك:

سلسلة جالاكسي إس وتشمل: S25، S25+، S25 Ultra، S25 FE، S25 Edge، S24، S24+، S24 Ultra، S24 FE، S23، S23+، S23 Ultra، S23 FE، S22، S22+، S22 Ultra، S21 FE

سلسلة جالاكسي Fold وتشمل: Z TriFold، Z Fold 7، Z Flip 7، Z Fold SE، Z Fold 6، Z Flip 6، Z Fold 5، Z Flip 5، Z Fold 4، Z Flip 4

سلسلة جالاكسي Tabوتشمل: Tab S11، Tab S11 Ultra، Tab S10+، Tab S10 Ultra، Tab S10 Lite، Tab S10 FE، Tab S10 FE+، Tab S9، Tab S9+، Tab S9 Ultra، Tab S9 FE، S9 FE+، Tab S8، Tab S8+، Tab S8 Ultra، Tab S6 Lite (2024)، Tab A11، Tab A11+، Tab A9، Tab A9+، Tab Active 5، Tab Active 5 Pro

سلسلة جالاكسي A وتشمل: A73، A56، A55، A54، A53، A36، A35، A34، A33، A26، A25، A24، A17 (LTE & 5G)، A16 (LTE & 5G)، A15 (LTE & 5G)، A07 (LTE & 5G)، A06 (LTE & 5G)

سلسلة جالاكسي F وتشمل: F56، F55، F54، F36، F34، F17، F16، F15، F07، F06

سلسلة جالاكسي M وتشمل: M56، M55، M55s، M54، M53، M36، M35، M34، M33، M17، M16، M15، M07، M06

سلسلة جالاكسي XCover وتشمل: XCover 7، XCover 7 Pro

موعد إطلاق التحديث

عادة ما تبدأ سامسونج في طرح التحديثات الجديدة للأجهزة القديمة بعد عدة أسابيع من الإصدار الأول، تشير التقارير إلى أن One UI 8.5 قد يبدأ الانتشار في النصف الثاني من مارس 2026، بدءا من الأجهزة الراقية مثل Galaxy S25.

أما برنامج النسخة التجريبية، فقد بدأ منذ ديسمبر، لكنه مقتصر على سلسلة Galaxy S25 فقط، ما يعني أن الأجهزة الأخرى ستتلقى الإصدار المستقر مباشرة. 

وتأمل سامسونج في إنهاء طرح التحديث لجميع الأجهزة بحلول الربع الثاني من 2026، قبل أن تكشف عن One UI 9.0 المبني على Android 17 مع الأجهزة القابلة للطي Galaxy Z Fold 8 وGalaxy Z Flip 8 في يوليو 2026.

أبرز التحديثات في One UI 8.5

رغم أن One UI 8.5 ما زال يعتمد على Android 16، إلا أنه يستخدم بناء جديدا (QPR2) يتيح إدراج ميزات أعمق على مستوى النظام:

- لوحة الإعدادات السريعة القابلة للتخصيص أكثر: يمكن تعديل ترتيب كل الأزرار والانزلاقات وفق تفضيلات المستخدم.

- تحسين أيقونات التطبيقات: أيقونات تطبيقات سامسونج وبعض التطبيقات الأخرى تظهر بتأثير ثلاثي الأبعاد خفيف.

- شاشة قفل أكثر ذكاء: تعدل الساعة والتاريخ تلقائيا لتجنب تغطية موضوع خلفية الشاشة، وتعرض مؤثرات الطقس حسب الحالة الفعلية.

- شريط تبويب عائم: واجهة حديثة في العديد من تطبيقات سامسونج، تحل محل الشريط التقليدي السفلي، بشكل بيضاوي وألوان متدرجة شفافة.

- تسجيل الشاشة الجزئي: إمكانية تسجيل منطقة محددة من الشاشة بدلا من كاملها.

- تحسين Photo Assist: يسمح باستكمال عمليات تحرير الصور المتوقفة دون الحاجة لحفظ كل نسخة.

- مشاركة التخزين: الوصول إلى ملفات أجهزة Galaxy الأخرى مباشرة داخل تطبيق My Files.

- البث الصوتي : تحويل الهاتف إلى ميكروفون لبث الصوت للأجهزة القريبة عبر تقنية Auracast.

- قفل بعد فشل المحاولات : يغلق الهاتف تلقائيا بعد عدة محاولات فاشلة لإلغاء القفل.

- حظر التطبيقات المزعجة بالإعلانات: تضع التطبيقات التي ترسل إشعارات دعائية متكررة في وضع السبات العميق.

سامسونج سلسلة Galaxy S26 One UI 85 الأجهزة المؤهلة لتحديث One UI 85 هواتف

