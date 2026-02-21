عصام هلال: المتحدة تعزز مكانة الإنتاج المصري كأداة فاعلة لدعم الهوية الوطنية

أكد النائب عصام هلال ،عضو مجلس الشيوخ أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رسخت خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في موسم رمضان، مكانتها كأحد أبرز أدوات القوة الناعمة المصرية، بعدما انتقلت من تقديم محتوى ترفيهي تقليدي إلى تبني استراتيجية واضحة تقوم على بث الوعي المجتمعي بشكل منظم ومباشر.



وعن دورها في معالجة القضايا الوطنية والتاريخية، أفاد" هلال" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أنها أعادت إحياء الدراما الوطنية من خلال أعمال بارزة مثل الاختيار، ورأس الأفعى، والتي قدمت سردًا دراميًا يوثق بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة، كما ساهمت في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.



و تابع عضو الشيوخ قائلا:" لم يقتصر الدور على الجانب الوطني، إذ اتجهت الأعمال الدرامية إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية شائكة، من بينها قضايا المرأة والوصاية على الأبناء إلى جانب تناول موضوعات الصحة النفسية والتفكك الأسري، بما ساعد على تقليل الوصمة المرتبطة بهذه القضايا وتعزيز النقاش المجتمعي حولها.



كما عكست الأعمال التاريخية توجهًا نحو رفع مستوى الإنتاج الدرامي العربي، من خلال تقديم معالجة بصرية متطورة تنافس الإنتاجات العالمية، مع طرح أبعاد فكرية تسهم في تنمية الحس النقدي لدى المشاهد.



وأشار إلى أن الشركة أيضا حرصت كذلك على دعم المواهب الشابة من مخرجين وكتاب وممثلين، بما يضمن تجديد دماء الصناعة واستدامة الإبداع المصري.



وأكد" هلال" أن دراما المتحدة في رمضان تحولت إلى منصة ثقافية واسعة التأثير، تجمع بين جودة الإنتاج والرسالة التنويرية والتأثير المجتمعي، بما يعزز مكانة الدراما المصرية كأداة فاعلة في دعم الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإيجابية.