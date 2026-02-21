قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
عصام هلال: المتحدة تعزز مكانة الإنتاج المصري كأداة فاعلة لدعم الهوية الوطنية

أميرة خلف

أكد النائب عصام هلال ،عضو مجلس الشيوخ أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رسخت خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في موسم رمضان، مكانتها كأحد أبرز أدوات القوة الناعمة المصرية، بعدما انتقلت من تقديم محتوى ترفيهي تقليدي إلى تبني استراتيجية واضحة تقوم على بث الوعي المجتمعي بشكل منظم ومباشر.


وعن دورها في معالجة القضايا الوطنية والتاريخية، أفاد" هلال" في تصريح خاص لـ" صدى البلد" أنها أعادت إحياء الدراما الوطنية من خلال أعمال بارزة مثل الاختيار، ورأس الأفعى، والتي قدمت سردًا دراميًا يوثق بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة، كما ساهمت في مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة.


و تابع عضو الشيوخ قائلا:" لم يقتصر الدور على الجانب الوطني، إذ اتجهت الأعمال الدرامية إلى تسليط الضوء على قضايا اجتماعية شائكة، من بينها قضايا المرأة والوصاية على الأبناء إلى جانب تناول موضوعات الصحة النفسية والتفكك الأسري، بما ساعد على تقليل الوصمة المرتبطة بهذه القضايا وتعزيز النقاش المجتمعي حولها.


كما عكست الأعمال التاريخية توجهًا نحو رفع مستوى الإنتاج الدرامي العربي، من خلال تقديم معالجة بصرية متطورة تنافس الإنتاجات العالمية، مع طرح أبعاد فكرية تسهم في تنمية الحس النقدي لدى المشاهد.


وأشار إلى أن الشركة أيضا حرصت كذلك على دعم المواهب الشابة من مخرجين وكتاب وممثلين، بما يضمن تجديد دماء الصناعة واستدامة الإبداع المصري.


وأكد" هلال"  أن دراما المتحدة في رمضان تحولت إلى منصة ثقافية واسعة التأثير، تجمع بين جودة الإنتاج والرسالة التنويرية والتأثير المجتمعي، بما يعزز مكانة الدراما المصرية كأداة فاعلة في دعم الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإيجابية.

