الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
برلماني: دراما رمضان ركيزة أساسية في دعم الاستقرار المجتمعي

أميرة خلف

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن حالة التنوع التي تشهدها خريطة دراما رمضان التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعكس وعيا بأهمية الدور الثقافي والفكري للإنتاج الدرامي، إلى جانب دوره الترفيهي، مشيرا إلى أن الصناعة الدرامية أصبحت أحد أهم أدوات تشكيل الوعي المجتمعي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرا إلى أن الأعمال الدرامية التي تقدمها الشركة المتحدة في رمضان هذا العام تعكس نضجا في إدارة المحتوى، وتؤكد أن هناك توجها واضحا نحو مخاطبة مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، بما يضمن تحقيق تأثير واسع ومستدام.

وقال "صبور" إن الأعمال التي تتناول قضايا الانتماء الوطني، وترسيخ قيم المسؤولية، وتعزيز التماسك الأسري، تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الفكرية والإعلامية التي تتطلب خطابا واعيا ومتوازنا، قادرا على الجمع بين المتعة الفنية والرسالة الهادفة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدراما التي تسلط الضوء على قصص النجاح، وتبرز قيمة العمل والاجتهاد، وتناقش قضايا الشباب والتكنولوجيا وتأثيراتها، تساهم في بناء وعي نقدي إيجابي لدى الأجيال الجديدة، وتساعد على تحصينهم ضد الشائعات أو الأفكار المتطرفة، مؤكدا أن القوة الناعمة المصرية تظل عنصرا محوريا في تعزيز صورة الدولة داخليا وخارجيا.

وأوضح النائب أحمد صبور أن الاتجاه نحو تقديم أعمال قصيرة بعدد حلقات أقل يعكس تطورا في فلسفة الإنتاج، بما يواكب تغيرات أنماط المشاهدة، خاصة مع انتشار المنصات الرقمية، بما يعزز من تنافسية الدراما المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشددا على أهمية استمرار النهج الذي يوازن بين حرية الإبداع والمسؤولية المجتمعية، بما يعزز معركة الوعي ويُرسخ الهوية الوطنية في وجدان الأجيال القادمة.

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

