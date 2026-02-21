قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: دراما "المتحدة" واعية تصنع الوجدان وتحترم العقل والهوية

النائب محمد فؤاد زغلول
النائب محمد فؤاد زغلول
محمد الشعراوي

أشاد النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الدراما الرمضانية التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد أعمال ترفيهية موسمية، بل أصبحت منصات فكرية وثقافية تساهم بفاعلية في قراءة الواقع المصري وتسليط الضوء على قضاياه الجوهرية بصورة متوازنة ومسؤولة.

وأوضح زغلول، أن المسلسلات الرمضانية الكبرى نجحت في تقديم محتوى متنوع يجمع بين القضايا الاجتماعية والإنسانية والتاريخية، ويخاطب شرائح مختلفة من الجمهور، مع الحفاظ على خط فاصل واضح يحترم ثوابت المجتمع المصري وقيمه الأخلاقية، دون مصادرة للإبداع أو إفراغ للرسالة من مضمونها.

ولفت أن هذه المعادلة الصعبة تعكس وعيًا حقيقيًا بدور الدراما كأداة للتنوير وبناء الوعي، لا كوسيلة للإثارة المؤقتة.

وأشار زغلول، إلى أن الاهتمام بجودة النصوص، والاعتماد على معالجات درامية عميقة، أسهم في استعادة ثقة المشاهد المصري في الدراما المحلية، وجعلها قادرة على المنافسة إقليميًا، فضلًا عن دورها في فتح نقاش مجتمعي هادئ حول قضايا شائكة تمس الأسرة والشباب والهوية الوطنية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تشهده الدراما الرمضانية حاليًا يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ إعلام مسؤول وفن ملتزم، يوازن بين حرية التعبير واحترام المجتمع، ويعكس صورة حقيقية لمصر بتنوعها الثقافي وعمقها الحضاري.

الدراما الرمضانية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منصات فكرية وثقافية المسلسلات الرمضانية الكبرى القضايا الاجتماعية والإنسانية والتاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

ترشيحاتنا

الجليد

سر مدفون تحت الجليد.. كيف كشف العلماء لغز "ثقب الجاذبية" في أنتاركتيكا؟

ميتا

شركة ميتا تتجه إلى إغلاق موقع ماسنجر بشكل نهائي .. ما السبب؟

محمد صلاح

محمد صلاح يسعى للثأر من نوتنجهام بعد حرمانه من رقم قياسي.. ما القصة؟

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
لوتس سينا
لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد