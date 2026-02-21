نائب: دراما "المتحدة" واعية تصنع الوجدان وتحترم العقل والهوية

أشاد النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الدراما الرمضانية التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد أعمال ترفيهية موسمية، بل أصبحت منصات فكرية وثقافية تساهم بفاعلية في قراءة الواقع المصري وتسليط الضوء على قضاياه الجوهرية بصورة متوازنة ومسؤولة.

وأوضح زغلول، أن المسلسلات الرمضانية الكبرى نجحت في تقديم محتوى متنوع يجمع بين القضايا الاجتماعية والإنسانية والتاريخية، ويخاطب شرائح مختلفة من الجمهور، مع الحفاظ على خط فاصل واضح يحترم ثوابت المجتمع المصري وقيمه الأخلاقية، دون مصادرة للإبداع أو إفراغ للرسالة من مضمونها.

ولفت أن هذه المعادلة الصعبة تعكس وعيًا حقيقيًا بدور الدراما كأداة للتنوير وبناء الوعي، لا كوسيلة للإثارة المؤقتة.

وأشار زغلول، إلى أن الاهتمام بجودة النصوص، والاعتماد على معالجات درامية عميقة، أسهم في استعادة ثقة المشاهد المصري في الدراما المحلية، وجعلها قادرة على المنافسة إقليميًا، فضلًا عن دورها في فتح نقاش مجتمعي هادئ حول قضايا شائكة تمس الأسرة والشباب والهوية الوطنية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تشهده الدراما الرمضانية حاليًا يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ إعلام مسؤول وفن ملتزم، يوازن بين حرية التعبير واحترام المجتمع، ويعكس صورة حقيقية لمصر بتنوعها الثقافي وعمقها الحضاري.