بقرار من الزملوط.. إزالة فاترينات السجائر من شوارع مطروح

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح بتنفيذ حملات لإزالة فاترينات السجائر العشوائية من الشوارع وعدم بيع السجائر إلا من خلال المحلات المرخص لها بذلك.

وقد بدأت أول الحملات أمس الجمعة بقيادة ناصر النجار رئيس مركز ومدينة مطروح، والمقدم سعد رمضان مدير شرطة المرافق وتم إزالة عدد من الفاترينات العشوائية لبيع السجائر من شوارع وسط مدينة مرسى مطروح.

من ناحية اخرى حرص اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح على الإستماع لمطالب المواطنين في عدد من القطاعات والمجالات التنموية والخدمية بالمحافظة استمرارا لجهود التواصل للوقوف على المشكلات التى تؤرق المواطنين وبحث مقترحات وحلول لها تحقيقا للمصلحة العامة، مؤكدا أن الجميع يعمل في خدمة المواطنين للتيسير عليهم

جاء ذلك عقب أداء صلاتى الجمعة و الاستسقاء تضرعا إلى الله بنزول المطر ، وذلك بالمسجد الكبير بمرسي مطروح يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد وفضيلة الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة

وأعقب ذلك مرور ميدانى لمحافظ مطروح على عدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح للتعرف عن قرب على المناطق المختلفة بالمدينة والامكانيات والمشكلات بها.