محافظات

تيسير دهيم: إقامة كوبري أعلى خط القطار الكهربائي لخدمة أهالي غزالة بمطروح

عضو مجلس الشيوخ بمطروح
ايمن محمود

أكدت النائبة تيسير دهيم عضو مجلس الشيوخ أمينة المرأة بحزب حماة الوطن بمطروح ، ان فور وصول طلب أهالي تجمعات قرية غزالة بخصوص عدم وجود جسر لعبور المواطنين وطلبة المدارس خط القطار الكهربائي السريع الذي يمثل خطر عليهم ، تم التحرك وتزكية الطلب المقدم للأهالي وعرضه علي الجهات المختصة لاتخاذ خطوات عاجلة بشأن إنشاء الكوبري .

وكشفت عضو مجلس الشيوخ بأن وزارة النقل والمواصلات قامت بالتواصل وايفاد لجنة لمعاينة موقع المكان المقترح بإقامة الكوبري أعلي خط القطار الكهربائي السريع بقرية الغزالة بالضبعة. ويأتي ذلك إستجابة لمطلب أهالي قرية غزالة بمركز الضبعة بمطروح بإقامة كوبري أعلي خط القطار الكهربائي السريع  لعبور أبناء القرية وطلبة المدارس بأمان وسلام ، وذلك لخدمة التجمعات السكنية جنوب خط القطار الكهربائي السريع ، وسهولة دخول وخروج سيارات الإسعاف والحماية المدنية واحتياجات المواطنين في كافة الخدمات .

وأوضحت النائبة تيسير دهيم عضو مجلس الشيوخ بأن طلب الاهالي بإنشاء كوبري لعبور المواطنين من جنوب خط القطار الكهربائي السريع جاء لضمان عبور آمن لأهالي القرية ، وينهي المعاناة بوجود جسر لعبور سيارات المواطنين وطلبة المدارس من أعلي خط القطار الكهربائي السريع الذي أقيم فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، التي تخطو فيها مصر في الجمهورية الجديدة خطوات واسعة نحو التحول إلى منظومة نقل عصرية وآمنة، عبر تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يمثل نقلة حضارية غير مسبوقة في تاريخ النقل الجماعي بالدولة الذي وصل نسب تنفيذه 75 % طبقا لبيانات الهيئة العامة للإنفاق التابعة لوزارة النقل والمواصلات.

