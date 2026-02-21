برلمانية: دراما رمضان تعكس تعكس اهتمامًا واضحًا بالقضايا الاجتماعية والأمن المجتمعي

ثمنت النائبة هند رشاد، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الدراما الرمضانية، مؤكدة أنها تعكس تنوعا واضحا، بين ما يحرص على تعزيز القيم الأسرية والاجتماعية وبين ما يميل إلى الإثارة والجرأة التي قد تؤثر على الوعي المجتمعي.

و أشارت" رشاد" في تصريح خاص " صدى البلد" إلى أن أعمال الدراما الرمضانية البعض منها ركز على رفع الوعي بالقضايا الاجتماعية والأمن الاجتماعي، و مكافحة العنف الأسري، فضلا عن أهمية التضامن المجتمعي، ما يعكس دور الدراما والبرامج في دعم الرسائل التربوية والمجتمعية وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع.

كما انتقدت عضو النواب انتشار مشاهد العنف اللفظي والجسدي في بعض الأعمال، مطالبة بضرورة ضبط الإيقاع الدرامي بما يحافظ على القيم العامة دون الإضرار بجاذبية العمل الفني .

وأكدت عضو النواب أن رمضان يظل فرصة مهمة للمؤسسات الإعلامية لتقديم محتوى هادف ومسؤول، يمكن أن يكون أداة لتقوية الوعي الاجتماعي وحماية الأسرة والمجتمع من الرسائل السلبية، شرط وجود ضوابط واضحة ومتابعة فعّالة من الجهات المعنية.