جيهان خيري في دراما رمضان 2026 بمسلسلين مع نجمين كبيرين

تخوض الفنانة الشابة جيهان خيري المنافسة الرمضانية بمشاركتها في عملين كبيرين اولهما مع النجم عمرو سعد ومسلسله إفراج وتلعب فيه دور نور و هي صديقة تارا عماد في العمل.



إفراج من إخراج احمد خالد موسى وينتجه صادق الصباح و بطولة النجوم عمرو سعد و تارا عماد و حاتم صلاح وسما ابراهيم و عبد العزيز مخيون و علاء مرسي وبسنت شوقي وجهاد حسام الدين وجيهان خيري والعديد من النجوم.



وتشارك جيهان أيضا في مسلسل وننسى اللي كان مع النجمة ياسمين عبد العزيز والمنتج حسن عسيري من إخراج محمد حمدي الخيري و تأليف عمرو محمود يس و تلعب فيه جيهان دور إيناس.

