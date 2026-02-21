قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد لطلاب القليوبية: قذف القطارات بالحجارة يعرض الركاب للخطر
المحكمة العليا الأمريكية تبطل رسوم ترامب الجمركية.. والبيت الأبيض يدرس خيارات بديلة
أحمد دويدار بعد فوز الأبيض على حرس الحدود: الزمالك بيعدل المزاج
عمر شريف يتصدر التريند بعد مشاجرة نارية بـ الحلقة الثالثة من عين سحرية
سيف زاهر: شيكابالا الأكثر موهبة ومحمد صلاح الأذكى والأكبر تاريخًا
الجيش السوداني يسقط 3 مسيرات هاجمت مدينة الأبيض شمال كردفان
فتحي سند بعد فوز الزمالك: صراع القمة يزداد اشتعالاً في الدوري الممتاز
شربت الماء لحظة أذان الفجر دون قصد فهل يفسد الصيام؟.. اعرف رأي الشرع
تفاصيل الطقس حتى الخميس 26 فبراير: شبورة مائية وأمطار والحرارة تصل لـ28 درجة جنوبا
ضربة موجعة لسياسات ترامب .. كيف يؤثر رفض المحكمة العليا للرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
روسيا: الصراع الأوكراني يقترب من نهايته..أمريكا تدعم مفاوضات التسوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضربة موجعة لسياسات ترامب .. كيف يؤثر رفض المحكمة العليا للرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي؟

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

قال إيدان تشاو، رئيس جمعية دافعي الضرائب في لوس أنجلوس، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية يُعد خبرًا محبطًا بشكل كبير للإدارة الأمريكية الحالية، نظرًا لارتباطه المباشر بالسياسات الاقتصادية التي تتبناها.

وأضاف تشاو، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي كريم حاتم ، على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن الكونجرس هو الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا بفرض الرسوم الجمركية، موضحًا أن قرار المحكمة فتح الباب أمام الكونجرس الأمريكي لدراسة الملف واتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الرسوم.

وأكد أن الجدل الدائر حاليًا يعكس صراعًا مؤسسيًا حول حدود الصلاحيات بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ما يتعلق بالسياسات التجارية.

وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب يرى أن فرض الرسوم الجمركية يمثل أداة لحماية الاقتصاد الأمريكي، لكنه في المقابل يواجه قيودًا قانونية واضحة.

وقال: «الرئيس ترامب يعتقد أن هذه السياسات ضرورية لحماية الأمن القومي الاقتصادي للولايات المتحدة، ولذلك سيحارب أي قرارات تعيق تنفيذها».

وأكد تشاو أن ترامب قد يسعى إلى البحث عن بدائل ووسائل قانونية أخرى لفرض قيود تجارية، بما في ذلك تشديد إجراءات الاستيراد أو اللجوء إلى أدوات تنفيذية أخرى متاحة له ضمن صلاحياته.

وأضاف: «نعم، يستطيع أن يتحرك في هذا الاتجاه، وأعتقد أنه سيفعل كل ما يراه ضروريًا لأنه يعتبر هذا الملف جزءًا أساسيًا من برنامجه السياسي».

وأوضح أن المحكمة العليا ترى بوضوح أن الكونغرس هو الجهة الوحيدة التي تملك سلطة تحديد الرسوم الجمركية، ما يضع الإدارة أمام تحدٍ قانوني وسياسي في آن واحد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكشف كيف ستتوازن الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية في الولايات المتحدة، وما إذا كان الكونغرس سيتبنى رؤية الإدارة أو سيسلك مسارًا مختلفًا.
 

ترامب إيدان تشاو دافعي الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سند المواطن

دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد

منحة رمضان

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه .. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الواقعة

بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع

تقلبات مفاجئة خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

الأب ونجله

شهود عيان يروون تفاصيل إطلاق خرطوش على أب ونجله بعد صلاة العشاء بالقليوبية

محمود الخطيب

غيروا اللائحة .. خالد أبو بكر ينتقد ظهور الخطيب فى إعلانات رمضان

ترشيحاتنا

رئيس جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تعلن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة التدريس

فتح باب التقديم للدفعة الثالثة لشهادات تخصصية من جامعة هارفارد لأعضاء هيئة تدريس عين شمس

جامعة القاهرة

عبد الصادق: جامعة القاهرة تتبنى منظومة متكاملة لقياس وتقييم الأداء الأكاديمي والإداري بشكل دوري

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل

علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد 3 أيام صيام؟.. السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام وتمنحك ترطيبا يدوم لساعات طويلة

أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام

فيديو

علي قدورة واعتزال الغنا

اعتزلت المهرجانات.. علي قدورة: حياتي تغيرت بعد التزامي بالصلاة

رد لقاء الخميسي بعد أزمتها

فتحت قلبها .. لقاء الخميسي تكشف تفاصيل أزمتها الزوجية ورحلة التعافي النفسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد