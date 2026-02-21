سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 21-2-2026

ارتفع سعر الذهب في الإمارات ثالث أيام شهر رمضان المعظم، اليوم السبت الموافق 21-2-2026؛ داخل محلات الصاغة الإماراتية بصورة طفيفة.

الذهب يصعد في الإمارات

وصعد سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم بقيمة بلغت درهمين اثنين على الأقل، مقارنة بما كان عليه قبل يومين.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب في محلات الصاغة الإماراتية في المتوسط نحو 536 درهما.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 604.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 559.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 536.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 459.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 355.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 12

سجل سعر عيار 12 الأدني فئة نجو 305 دراهم.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 18.794 درهما إماراتيا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 4292 درهما إماراتيا.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5024 دولارا.