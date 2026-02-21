قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تطورات الحالة الصحية لطفل باسوس المصاب بطلق خرطوش في القليوبية
ترامب يوقع أمرا بفرض 10%رسوم جمركية لمدة 150يوما تسري من 24 فبراير
متكترش معايا.. تعليق ناري من عمرو الدردير بعد فوز الزمالك على حرس الحدود
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا
طقس السبت في السعودية.. رياح نشطة وأتربة تضرب هذه المناطق اليوم
الصراع على اللقب رباعي .. إعلامي يشيد بأداء الزمالك أمام حرس الحدود
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله
النقل: السلوكيات السلبية لركاب المترو وقطارLRT تعرض حياة الأخرين للخطر
هل الصيام صحيح لمن ينام أغلب نهار رمضان؟.. اعرف رأي الشرع
سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود
مواعيد مباريات اليوم السبت 21 – 2 – 2026 والقنوات الناقلة
ميتا تخطط لإطلاق أول ساعة ذكية بميزات صحية وذكاء اصطناعي
اقتصاد

سعر الذهب في الإمارات اليوم السبت 21-2-2026

محمد صبيح

ارتفع سعر الذهب في الإمارات ثالث أيام شهر رمضان المعظم، اليوم السبت الموافق 21-2-2026؛ داخل محلات الصاغة الإماراتية بصورة طفيفة.

الذهب يصعد في الإمارات

وصعد سعر جرام الذهب في الإمارات اليوم بقيمة بلغت درهمين اثنين على الأقل، مقارنة بما كان عليه قبل يومين.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر الذهب في محلات الصاغة الإماراتية في المتوسط نحو  536 درهما.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 604.25 درهم إماراتي.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 559.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 536.5 درهم إماراتي.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 459.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 355.75 درهم إماراتي.

سعر عيار 12

سجل سعر عيار 12 الأدني فئة نجو 305 دراهم.

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر أونصة الذهب 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 18.794 درهما إماراتيا.

سعر الجنيه الذهب 

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 4292 درهما إماراتيا.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 5024 دولارا.

سعر الذهب سعر الذهب في الإمارات شهر رمضان سعر جرام الذهب في الإمارات

