متكترش معايا.. تعليق ناري من عمرو الدردير بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

حقق نادي الزمالك فوزا مثيرا علي حساب نظيره حرس الحدود، بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، في إطار مباريات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "إحنا الزمالك انتوا مين ؟، تنويه هام من النهارده انا بقيت متكبر ومش شايف اي حد علي الكوكب انا معايا منسي وانت لا، فـ متكترش معايا، قالوا: “محالٌ أن تصل قلتُ: المحالُ هو الانتظار أنا عاصفةٌ لا تسكتين أنا ثورةُ العزمِ الجبار"

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يأتي الزمالك في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما جمع 34 نقطة من 16 مباراة، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة من 17 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك أمام زد

ويخوض الزمالك مباراته المقبلة أمام زد في الجولة الـ 18 من عمر بطولة الدوري المصري يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف في مباراة مرتقبة بين الطرفين.