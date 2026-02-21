أسعار الدولار واليورو والإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم

أظهرت أسعار العملات الأجنبية استقرارا مع تعاملات اليوم السبت الموافق 21-2-2026 على مستوى الجهاز المصرفي.

العملات مستقرة

وفقًا لتعاملات البنك المركزي المصري والتي سجلت ثباتًا في أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه منذ آخر يوم عمل في البنوك الخميس وحتي مساء اليوم.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو56.01 جنيه للشراء و56.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 64.08 جنيه للشراء و64.27 جنيه للبيع.

الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 34.72 جنيه للشراء و34.86 جنيه للبيع .

الكرون الدنماركي

سجل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.49 جنيه للشراء و4.99 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.97 جنيه للشراء و4.99 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.25 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 61.4 جنيه للشراء و61.59 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ياباني أمام الجنيه 30.71 جنيه للشراء و30.8 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي مقابل الجنيه نحو 33.51 جنيه للشراء و33.61 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.87 جنيه للشراء و6.89 جنيه للبيع.