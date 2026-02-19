قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هجمات نووية.. زعيم كوريا الشمالية يعلن تحديد أهداف عسكرية جديدة للجيش
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس
ألمانيا تدرس شراء المزيد من طائرات إف-35 من الولايات المتحدة
إيران.. زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب الجزء الجنوبي من البلاد
ناقد رياضي: جيل سيراميكا كليوباترا الحالي يشبه فريق ليستر سيتى المتوج بالدوري الإنجليزي
"الصحة" تعلن إجراء 3.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
أفضل طريقة لختم القرآن في رمضان .. احرص عليها من الآن
خبير: تمسك إسرائيل بالنقاط الخمس يعرقل تثبيت الاستقرار جنوب لبنان
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس في مصر

علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر علي مدار تعاملات الأسبوع، عدا الدولار الذي شهد صعودا بقيمة 16 قرشا.

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الخميس 19 فبراير 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 19-2-2026:

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-2-2026 لنحو

سعر الشراء: 46.96 جنيه.

سعر البيع: 47.06 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الشراء: 33.11 جنيه.

سعر البيع: 33.35 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الشراء: 34.33 جنيه.

سعر البيع: 34.51 جنيه.


أسعار العملات الأوروبية في مصر  اليوم الخميس 19-2-2026:

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الشراء: 55.47 جنيه.

سعر البيع: 55.79 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الشراء: 63.55 جنيه.

سعر البيع: 63.91 جنيه. 

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الشراء: 60.82 جنيه.

سعر البيع: 61.11 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الشراء: 7.42 جنيه.

سعر البيع: 7.46 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الشراء: 5.21 جنيه.

سعر البيع: 5.25 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الشراء: 4.91 جنيه.

سعر البيع: 4.97 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس  19-2-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الشراء: 6.79 جنيه.

سعر البيع: 6.81 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس 19-2-2026

سعر الشراء: 30.40 جنيه.

سعر البيع: 30.74 جنيه. 

سوزوكي اكروس
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
نيسان ماجنايت
