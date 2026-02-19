أخبار التكنولوجيا| هواوي وفيفو تختبران جهازا غامضا بشاشة عملاقة.. سامسونج تستعد لإطلاق One UI 8.5 مع Galaxy S26

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
خبر صادم لمستخدمي أندرويد.. واتساب وفيسبوك قد يتسببان في اختراق هاتفك
يواجه مستخدمو هواتف أندرويد تحذيرات أمنية جديدة؛ بعد الكشف عن حملات إلكترونية تستغل تطبيقات شهيرة مثل واتساب وفيسبوك كـ طُعم؛ لخداع الضحايا، وتثبيت برمجيات خبيثة على أجهزتهم.
عالم أندرويد يقترب من آبل.. ميزة سرية تغير طريقة مشاركة الملفات
أعلنت شركة جوجل Google، عن توسيع نطاق ميزة Quick Share الداعمة للتوافق مع AirDrop، لتشمل أجهزة جديدة خارج سلسلة Pixel 10.
محاولات لحظر واتساب بالكامل.. ماذا سيحدث بعد حجب التطبيق في روسيا؟
أعلنت شركة واتساب يوم 11 فبراير، أن الحكومة الروسية حاولت “حظر خدماتها بالكامل” داخل البلاد، في محاولة لدفع تطبيق حكومي جديد يطلق عليه Max، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج".
عودة الهواتف الضخمة.. هواوي وفيفو يختبران جهازا غامضا بشاشة عملاقة
تشير التقارير الأخيرة إلى أن شركات مثل هواوي Huawei وفيفو Vivo، تختبر هواتف ذكية جديدة بشاشات ضخمة بحجم 7 بوصات، ما قد يمهد لظهور أجهزة أكبر من الحالية في السوق الصيني قريبا.
سامسونج تستعد لإطلاق One UI 8.5 مع Galaxy S26.. أبرز المميزات والتحديثات
أسبوع حافل ينتظر عشاق سامسونج، إذ تستعد الشركة لإطلاق سلسلة Galaxy S26 الجديدة، المزودة بنظام One UI 8.5 الذي يأتي بتغييرات بصرية مثيرة، ومجموعة من الميزات الجديدة، وتحسينات شاملة في النظام.
أنثروبيك تطلق Claude Sonnet 4.6 الجديد.. خطوة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي
أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق Claude Sonnet 4.6، وهو ثاني نموذج ذكاء اصطناعي رئيسي تطلقه الشركة خلال أقل من أسبوعين.
ميزة خفية في آيفون قد لا تتمنى استخدامها.. لكنها قد تنقذك عند الضرورة
يستخدم ملايين الأشخاص هواتف آيفون يوميا لإرسال الرسائل، والتقاط الصور، وإجراء المدفوعات، والتنقل، وإدارة الأعمال. لكن بعيدا عن الميزات المعروفة، يتضمن الجهاز وضعا أمنيا متقدما لا يسلط عليه الضوء كثيرا، لأنه مصمم لظروف نادرة وحساسة عندما تكون المخاطر الرقمية في أعلى مستوياتها.
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
تختبر شركة واتساب WhatsApp، إعادة تصميم واسعة، ضمن أحدث نسخة تجريبية لها على نظام أندرويد، والتي قد تحدث تغييرا ملحوظا في طريقة عرض “الحالات” (Status) داخل التطبيق.