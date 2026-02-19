أخبار التكنولوجيا| هواوي وفيفو تختبران جهازا غامضا بشاشة عملاقة.. سامسونج تستعد لإطلاق One UI 8.5 مع Galaxy S26

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يواجه مستخدمو هواتف أندرويد تحذيرات أمنية جديدة؛ بعد الكشف عن حملات إلكترونية تستغل تطبيقات شهيرة مثل واتساب وفيسبوك كـ طُعم؛ لخداع الضحايا، وتثبيت برمجيات خبيثة على أجهزتهم.



عالم أندرويد يقترب من آبل.. ميزة سرية تغير طريقة مشاركة الملفات

أعلنت شركة جوجل Google، عن توسيع نطاق ميزة Quick Share الداعمة للتوافق مع AirDrop، لتشمل أجهزة جديدة خارج سلسلة Pixel 10.

أعلنت شركة واتساب يوم 11 فبراير، أن الحكومة الروسية حاولت “حظر خدماتها بالكامل” داخل البلاد، في محاولة لدفع تطبيق حكومي جديد يطلق عليه Max، وفق ما نقلت وكالة "بلومبرج".

تشير التقارير الأخيرة إلى أن شركات مثل هواوي Huawei وفيفو Vivo، تختبر هواتف ذكية جديدة بشاشات ضخمة بحجم 7 بوصات، ما قد يمهد لظهور أجهزة أكبر من الحالية في السوق الصيني قريبا.



سامسونج تستعد لإطلاق One UI 8.5 مع Galaxy S26.. أبرز المميزات والتحديثات

أسبوع حافل ينتظر عشاق سامسونج، إذ تستعد الشركة لإطلاق سلسلة Galaxy S26 الجديدة، المزودة بنظام One UI 8.5 الذي يأتي بتغييرات بصرية مثيرة، ومجموعة من الميزات الجديدة، وتحسينات شاملة في النظام.

أعلنت شركة أنثروبيك Anthropic، عن إطلاق Claude Sonnet 4.6، وهو ثاني نموذج ذكاء اصطناعي رئيسي تطلقه الشركة خلال أقل من أسبوعين.

يستخدم ملايين الأشخاص هواتف آيفون يوميا لإرسال الرسائل، والتقاط الصور، وإجراء المدفوعات، والتنقل، وإدارة الأعمال. لكن بعيدا عن الميزات المعروفة، يتضمن الجهاز وضعا أمنيا متقدما لا يسلط عليه الضوء كثيرا، لأنه مصمم لظروف نادرة وحساسة عندما تكون المخاطر الرقمية في أعلى مستوياتها.

تختبر شركة واتساب WhatsApp، إعادة تصميم واسعة، ضمن أحدث نسخة تجريبية لها على نظام أندرويد، والتي قد تحدث تغييرا ملحوظا في طريقة عرض “الحالات” (Status) داخل التطبيق.